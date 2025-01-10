Только его и видели: конфликтного тигра увезли в глубинку Приморского края — видео

Posted 10 января, 07:18
Published 10 января, 07:18
Modified 10 января, 07:20
Updated 10 января, 07:20
В пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды Приморского края рассказали: краснокнижного хищника, который повадился таскать собак в сёлах Хасанского округа, выпустили в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой. Теперь тигру придётся отвыкать от собак в меню и переходить на более подходящее величественному зверю питание — оленей, кабанов… Жить краснокнижный зверь будет на территории заказника краевого значения «Средне-Уссурийский» — это на границе Приморского и Хабаровского краев.
Видеосъемка показала: усатый-полосатый был весьма раздражён вынужденным путешествием, но когда понял, что свобода — вот она, рванул с места в карьер. Мелькнула рыже-чёрная молния — только его и видели!
Особо в пресс-службе ведомства подчеркнули, что релокация — смена ареала обитания — отловленных амурских тигров является эффективным способом разрешения конфликтных ситуаций между этим зверем и человеком.
Напомним, по итогам обследования, проведённого специалистами реабилитационного центра после отлова животного, тигр абсолютно здоров и может спокойно жить в дикой природе. Подальше от соблазнов в виде легкой — лающей — добычи.
О том, как ловили тигра в Хасанском округе, «Восток-Медиа» сообщало ранее.