Только его и видели: конфликтного тигра увезли в глубинку Приморского края — видео

В пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды Приморского края рассказали: краснокнижного хищника, который повадился таскать собак в сёлах Хасанского округа, выпустили в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой. Теперь тигру придётся отвыкать от собак в меню и переходить на более подходящее величественному зверю питание — оленей, кабанов… Жить краснокнижный зверь будет на территории заказника краевого значения «Средне-Уссурийский» — это на границе Приморского и Хабаровского краев.