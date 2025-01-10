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Posted 10 января, 07:18

Published 10 января, 07:18

Modified 10 января, 07:20

Updated 10 января, 07:20

Конфликтного тигра переселили в малонаселённые места в Приморском крае

Только его и видели: конфликтного тигра увезли в глубинку Приморского края — видео

10 января 2025, 07:18
Фото: minles_pk.

Конфликтного тигра переселили в малонаселённые места в Приморском крае

Сюжет
Тигр
Новое место жительства — подальше от собак и населённых пунктов — обрёл полосатый хулиган — конфликтный тигр, отловленный в начале рабочей недели в Хасанском округе.

В пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды Приморского края рассказали: краснокнижного хищника, который повадился таскать собак в сёлах Хасанского округа, выпустили в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой. Теперь тигру придётся отвыкать от собак в меню и переходить на более подходящее величественному зверю питание — оленей, кабанов… Жить краснокнижный зверь будет на территории заказника краевого значения «Средне-Уссурийский» — это на границе Приморского и Хабаровского краев.

Видео: minles_pk.

Видеосъемка показала: усатый-полосатый был весьма раздражён вынужденным путешествием, но когда понял, что свобода — вот она, рванул с места в карьер. Мелькнула рыже-чёрная молния — только его и видели!

Особо в пресс-службе ведомства подчеркнули, что релокация — смена ареала обитания — отловленных амурских тигров является эффективным способом разрешения конфликтных ситуаций между этим зверем и человеком.

Напомним, по итогам обследования, проведённого специалистами реабилитационного центра после отлова животного, тигр абсолютно здоров и может спокойно жить в дикой природе. Подальше от соблазнов в виде легкой — лающей — добычи.

О том, как ловили тигра в Хасанском округе, «Восток-Медиа» сообщало ранее.

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#Видео#Тигр#Приморский край#Конфликтный тигр#Живая природа
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