Улица «колом»: грузовик «обидел» малыша во Владивостоке — видео

Posted 10 января, 02:57
Published 10 января, 02:57
Modified 10 января, 02:59
Updated 10 января, 02:59
В дальневосточной столице на Адмирала Юмашева грузовой автомобиль толкнул малолитражку. В результате аварии почти вся дорога оказалась заблокирована, — легковушка наполовину «вывалилась» на вторую полосу.
При каких обстоятельствах произошел инцидент пока не понятно, о пострадавших тоже не сообщается. Но то, что движение на данном участке осложнено — это факт.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как фура заставила страдать автомобилистов во Владивостоке. Длинномер заехал туда, куда запрещено соваться крупногабаритным машинам. В итоге собралась внушительная пробка.