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Posted 10 января, 02:57

Published 10 января, 02:57

Modified 10 января, 02:59

Updated 10 января, 02:59

ДТП с самосвалом спровоцировало пробку во Владивостоке

Улица «колом»: грузовик «обидел» малыша во Владивостоке — видео

10 января 2025, 02:57
Фото: vostokmedia.com.

ДТП с самосвалом спровоцировало пробку во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Большегруз «догнал» легковое авто во Владивостоке. Теперь водителям непросто объехать аварию на одной из оживленных улиц города.

В дальневосточной столице на Адмирала Юмашева грузовой автомобиль толкнул малолитражку. В результате аварии почти вся дорога оказалась заблокирована, — легковушка наполовину «вывалилась» на вторую полосу.

При каких обстоятельствах произошел инцидент пока не понятно, о пострадавших тоже не сообщается. Но то, что движение на данном участке осложнено — это факт.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как фура заставила страдать автомобилистов во Владивостоке. Длинномер заехал туда, куда запрещено соваться крупногабаритным машинам. В итоге собралась внушительная пробка.

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