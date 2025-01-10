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Posted 10 января, 06:00

Published 10 января, 06:00

Modified 10 января, 06:02

Updated 10 января, 06:02

Творческий водитель внедорожника поразил жителей Приморского края

Уже и на крыше катают: владелец джипа ошарашил участников движения в Приморье — видео

10 января 2025, 06:00
Фото: vostokmedia.com.

Творческий водитель внедорожника поразил жителей Приморского края

Сюжет
Праздник
Порой люди идут на многое, чтобы впечатлить друг друга. Автомобилист из Спасска-Дальнего смог удивить приморцев в канун Нового года. К слову, он продолжает впечатлять прохожих по сей день.

Новогодний «вайб» продолжает радовать многих жителей региона. Улицы по-прежнему украшены праздничной атрибутикой, да и в сердцах приморцев все еще теплятся воспоминания о прошедшем празднике.

Так, один из автомобилистов Спасска-Дальнего дарит соответствующее настроение своим землякам. Мужчина разъезжает по городу с елкой на крыше внедорожника. Оказывается, он так колесит еще с декабря, заставляя улыбаться прохожих.

«Я его впервые заметил в двадцатых числах декабря. Молодец он, настроение действительно поднимает», — заявил мужчина.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как владивостокцы украшают своих «железных ласточек». Порой водители забывают о правилах безопасности.

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