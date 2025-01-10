Уже и на крыше катают: владелец джипа ошарашил участников движения в Приморье — видео

Posted 10 января, 06:00
Published 10 января, 06:00
Modified 10 января, 06:02
Updated 10 января, 06:02
Новогодний «вайб» продолжает радовать многих жителей региона. Улицы по-прежнему украшены праздничной атрибутикой, да и в сердцах приморцев все еще теплятся воспоминания о прошедшем празднике.
Так, один из автомобилистов Спасска-Дальнего дарит соответствующее настроение своим землякам. Мужчина разъезжает по городу с елкой на крыше внедорожника. Оказывается, он так колесит еще с декабря, заставляя улыбаться прохожих.
«Я его впервые заметил в двадцатых числах декабря. Молодец он, настроение действительно поднимает», — заявил мужчина.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как владивостокцы украшают своих «железных ласточек». Порой водители забывают о правилах безопасности.