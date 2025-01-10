Уже и на крыше катают: владелец джипа ошарашил участников движения в Приморье — видео

Творческий водитель внедорожника поразил жителей Приморского края

Сюжет Праздник

Порой люди идут на многое, чтобы впечатлить друг друга. Автомобилист из Спасска-Дальнего смог удивить приморцев в канун Нового года. К слову, он продолжает впечатлять прохожих по сей день.