Воспитанницы ДФК «Алеут» — лучшие на дальневосточном турнире по футзалу

Posted 10 января, 06:24
Published 10 января, 06:24
Modified 10 января, 06:26
Updated 10 января, 06:26
Главный тренер и основатель ДФК «Алеут» Иван Иваница рассказал: наши приморочки соревновались в своей возрастной категории ровесницами из Хабаровского края, Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского. Пять команд принимало участие в розыгрыше, и юные спортсменки из «Алеута» стали лучшими! В полуфинале они со счетом 3:0 обыграли «Камчадалочку». Здесь отличились Арина Гончарова (забила два мяча) и Карина Барышева (на её счету — один мяч). В финале же приморчки встретились с командой «Заря» из Хабаровска.
— В упорной борьбе нашим девочкам удалось одержать победу со счетом 2:0. Отличились Алина Левчук и Карина Барышева. Лучшим вратарем турнира была признана Анастасия Чаплыгина, которая весь турнир отыграла на ноль, — рассказал Иван Иваница.
Отметим, что девочки из «Алеута» выступили также и во взрослой категории, где тоже сумели отличиться, взяв бронзу. Это стало отличным игровым опытом для воспитанниц «Алеута». 3-е место! Это очень почётно!
— Поздравляем девочек с достойной игрой и с хорошим результатом. Спасибо большое нашему партнеру — ООО «Порт Вера» — за помощь и финансирование данной поездки. А также огромная благодарность родителям за поддержку! — отметил главный тренер ДФК «Алеут».
Генеральный директор морского терминала «Порт „Вера“ Евгений Диев также поздравил команду „Алеут“ с достойным результатом.
— Победа «Алеута» в дальневосточном турнире — отличное начало нового года. Наши приморские футболистки показали очень достойный результат и хорошую подготовку. От лица нашей компании желаю девушкам новых побед, а детскому футбольному клубу из Шкотовского муниципального округа — процветания. Со своей стороны будем и в дальнейшем поддерживать такие важные социальные инициативы, — сказал Евгений Диев.
Отметим, морской терминал «Порт „Вера“ уже несколько лет выступает партнером детского футбольного клуба „Алеут“, который зародился в поселке Подъяпольское. Сейчас при поддержке предприятия деятельность клуба охватила весь Шкотовский муниципальный округ. „Порт „Вера“ также содействует развитию социальной и общественной инфраструктуры таких населенных пунктов в Шкотовском муниципальном округе, как Подъяпольское, Смоляниново, Шкотово и Штыково.