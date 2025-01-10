Воспитанницы ДФК «Алеут» — лучшие на дальневосточном турнире по футзалу

Главный тренер и основатель ДФК «Алеут» Иван Иваница рассказал: наши приморочки соревновались в своей возрастной категории ровесницами из Хабаровского края, Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского. Пять команд принимало участие в розыгрыше, и юные спортсменки из «Алеута» стали лучшими! В полуфинале они со счетом 3:0 обыграли «Камчадалочку». Здесь отличились Арина Гончарова (забила два мяча) и Карина Барышева (на её счету — один мяч). В финале же приморчки встретились с командой «Заря» из Хабаровска.