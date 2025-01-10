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Posted 10 января, 06:24

Published 10 января, 06:24

Modified 10 января, 06:26

Updated 10 января, 06:26

Воспитанницы ДФК «Алеут» — лучшие на дальневосточном турнире по футзалу

Воспитанницы ДФК «Алеут» — лучшие на дальневосточном турнире по футзалу

10 января 2025, 06:24
Фото: ООО «Порт „Вера“.
Сюжет
Спорт
С 5 по 7 января в Хабаровске прошёл дальневосточный турнир по футзалу «Снегурочка-2025» (6+). Участие в нём принимали девичьи команды. Турнир стал очень удачным для юных воспитанниц детского футбольного клуба «Алеут». Они стали чемпионками в своей возрастной категории и получили бронзу во взрослой.

Главный тренер и основатель ДФК «Алеут» Иван Иваница рассказал: наши приморочки соревновались в своей возрастной категории ровесницами из Хабаровского края, Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского. Пять команд принимало участие в розыгрыше, и юные спортсменки из «Алеута» стали лучшими! В полуфинале они со счетом 3:0 обыграли «Камчадалочку». Здесь отличились Арина Гончарова (забила два мяча) и Карина Барышева (на её счету — один мяч). В финале же приморчки встретились с командой «Заря» из Хабаровска.

— В упорной борьбе нашим девочкам удалось одержать победу со счетом 2:0. Отличились Алина Левчук и Карина Барышева. Лучшим вратарем турнира была признана Анастасия Чаплыгина, которая весь турнир отыграла на ноль, — рассказал Иван Иваница.

Отметим, что девочки из «Алеута» выступили также и во взрослой категории, где тоже сумели отличиться, взяв бронзу. Это стало отличным игровым опытом для воспитанниц «Алеута». 3-е место! Это очень почётно!

Фото: ООО «Порт „Вера“

— Поздравляем девочек с достойной игрой и с хорошим результатом. Спасибо большое нашему партнеру — ООО «Порт Вера» — за помощь и финансирование данной поездки. А также огромная благодарность родителям за поддержку! — отметил главный тренер ДФК «Алеут».

Генеральный директор морского терминала «Порт „Вера“ Евгений Диев также поздравил команду „Алеут“ с достойным результатом.

— Победа «Алеута» в дальневосточном турнире — отличное начало нового года. Наши приморские футболистки показали очень достойный результат и хорошую подготовку. От лица нашей компании желаю девушкам новых побед, а детскому футбольному клубу из Шкотовского муниципального округа — процветания. Со своей стороны будем и в дальнейшем поддерживать такие важные социальные инициативы, — сказал Евгений Диев.

Фото: ООО «Порт „Вера“

Отметим, морской терминал «Порт „Вера“ уже несколько лет выступает партнером детского футбольного клуба „Алеут“, который зародился в поселке Подъяпольское. Сейчас при поддержке предприятия деятельность клуба охватила весь Шкотовский муниципальный округ. „Порт „Вера“ также содействует развитию социальной и общественной инфраструктуры таких населенных пунктов в Шкотовском муниципальном округе, как Подъяпольское, Смоляниново, Шкотово и Штыково.

#Новости#Общество#Спорт#Дети#Приморский край#Приморье
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