15-летний подросток за рулем авто устроил аварию во Владивостоке

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Установлено, что 15-летний подросток, не имея водительского удостоверения и не проходя обучение в автошколе, сел за руль и не справился с управлением. В результате аварии травмы грудной клетки получила 15-летняя пассажирка, которая была доставлена в больницу.