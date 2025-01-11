15-летний подросток за рулем авто устроил аварию во Владивостоке

Posted 11 января, 07:54
Published 11 января, 07:54
Modified 11 января, 07:57
Updated 11 января, 07:57
Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Лиманной. В дежурное отделение поступило сообщение о столкновении автомобиля Honda Insight с деревом в районе дома 106.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Установлено, что 15-летний подросток, не имея водительского удостоверения и не проходя обучение в автошколе, сел за руль и не справился с управлением. В результате аварии травмы грудной клетки получила 15-летняя пассажирка, которая была доставлена в больницу.
По факту ДТП проводится административное расследование.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости получения водительского удостоверения и обучения в автошколе. Родители несовершеннолетних водителей могут столкнуться с серьезными штрафами и вызовом на комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии во Владивостоке.