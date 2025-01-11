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Posted 11 января, 07:54

Published 11 января, 07:54

Modified 11 января, 07:57

Updated 11 января, 07:57

ДТП с участием 15-летнего водителя расследует ГАИ во Владивостоке

15-летний подросток за рулем авто устроил аварию во Владивостоке

11 января 2025, 07:54
Фото: prim_police.

ДТП с участием 15-летнего водителя расследует ГАИ во Владивостоке

Сюжет
Травмы
Подросток без прав сел за руль легковушки, не справился с управлением и влетел в дерево в пригороде Владивостока. В результате пассажирка машины получила травмы.

Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Лиманной. В дежурное отделение поступило сообщение о столкновении автомобиля Honda Insight с деревом в районе дома 106.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Установлено, что 15-летний подросток, не имея водительского удостоверения и не проходя обучение в автошколе, сел за руль и не справился с управлением. В результате аварии травмы грудной клетки получила 15-летняя пассажирка, которая была доставлена в больницу.

Фото: prim_police

По факту ДТП проводится административное расследование.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости получения водительского удостоверения и обучения в автошколе. Родители несовершеннолетних водителей могут столкнуться с серьезными штрафами и вызовом на комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии во Владивостоке.

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