Чтобы весной не было «сюрпризов»: какие работы можно делать на даче зимой в Приморье

Обычно побелку производят в октябре–ноябре, но поздней зимой или ранней весной ее стоит подновить. Для этого стволы и скелетные ветви покрывают известковым или меловым раствором (1 кг мела или свежегашеной извести на ведро воды с добавлением 250 г медного купороса. Для лучшей прилипаемости добавьте 1–2 кг глины или 1–2 стакана молока). Побелку лучше проводить теплым солнечным днем, чтобы она высохла, а не замерзла.