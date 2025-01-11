Чтобы весной не было «сюрпризов»: какие работы можно делать на даче зимой в Приморье

Posted 11 января, 05:23
Published 11 января, 05:23
Modified 11 января, 05:23
Updated 11 января, 05:23
Если снега выпало не много, то беспокоиться не стоит — такая «шубка» растения от холода, но если снега скапливается слишком много, под его весом ветви и стволы молодых саженцев-однолеток могут погнуться и даже поломаться.
Для этого внимательно осмотрите ветки деревьев и кустарников. Найденные гнездовища вырезайте секатором, а затем сжигайте. Так будет проще справиться с расплодившимися вредителями весной.
В качестве превентивных мер по борьбе с насекомыми-вредителями привлекайте в свой сад птиц. Если развесить кормушки и регулярно обновлять запасы семечек, круп и кусочков несоленого сала, весной и летом прикормленные пернатые отблагодарят за заботу, уничтожая насекомых-вредителей в вашем саду.
Побелка защитит деревья от солнечных ожогов (белый цвет отталкивает солнечные лучи), болезней, вредителей и морозобоин.
Обычно побелку производят в октябре–ноябре, но поздней зимой или ранней весной ее стоит подновить. Для этого стволы и скелетные ветви покрывают известковым или меловым раствором (1 кг мела или свежегашеной извести на ведро воды с добавлением 250 г медного купороса. Для лучшей прилипаемости добавьте 1–2 кг глины или 1–2 стакана молока). Побелку лучше проводить теплым солнечным днем, чтобы она высохла, а не замерзла.
Подойдут мешковина, хвойный лапник, специальные укрывные материалы, плотная бумага или просто газета. В специализированных магазинах можно купить сетки для защиты от грызунов. Категорически не рекомендуется использовать лишь полиэтилен. Выбирайте «дышащий» материал. Накладывайте полотно плотно, немного заглубляя его в землю. Причем обматывать нужно не только ствол, но и места соединения нижних веток.
Это нужно для защиты от морозобоин, нашествия грызунов и зайцев (они могут обглодать кору, перегрызть тонкие ветки, что приведет к гибели деревьев).
Укутывания стволов и веток деревьев еловым лапником или сеткой обычно хватает, чтобы защитить деревья от зайцев и грызунов зимой. Многие меры предполагают осеннюю подготовку участка. Хотя бы прочитайте о них сейчас и сделайте в следующем сезоне (особенно если наблюдаете обглоданные деревца на участке).
От мышей:
Уплотните снег вокруг стволов деревьев и полейте его водой, чтобы образовался тонкий слой льда. Мыши зимой передвигаются под слоем рыхлого снега, а если его утоптать — им будет сложно добраться до коры.
Обработайте деревья и пространство вокруг них смесью глины и коровьего навоза (4 кг глины, 4 кг свежего коровяка, 100 г креолина, 90 г концентрата карбофоса хорошо перемешивают и разбавляют водой до состояния сметаны). Полученным раствором обмазывают штамбы и скелетные ветви деревьев.
От зайцев:
Опрыскивайте сад раствором средства «Карнофер». Делать это можно даже в зимнее время.
Обнаруженные на растениях повреждения от укусов грызунов нужно сразу замазать садовым варом и обернуть черной пленкой. Если раны засохнут на солнце, то плохо зарастут.
Лишайники наносят вред культурным растениям, закупоривают микроскопические отверстия коры, затрудняя приток воздуха к внутренним тканям растения, а кроме того, служат убежищем для некоторых вредителей, например, щитовок.
Зеленовато-серый налет на ветках кустарников потрите грубой тканью, сняв его до здоровой коры. Стволы и ветви деревьев счищайте деревянными скребками или тыльной стороной садового ножа. После очистки кору надо продезинфицировать 1% раствором медного купороса и 3% — железного купороса.
Во второй половине зимы хвойные страдают от солнечных ожогов. Яркий свет усиливается отражением от снега и повреждает хвою.
Заверните крону в мешковину. Снять это укрытие можно, когда сойдет весь снег. Через несколько лет молодые саженцы растений адаптируются, и укрывать их не потребуется.
Для зимнего укрытия растений нельзя использовать лутрасил (спанбонд, агротекс) — легкий нетканый материал белого или черного цвета (хотя для защиты растений от весенних заморозков он отлично подходит). Дело в том, что пропуская тепло внутрь, лутрасил не выпускает его обратно. Поэтому зимой растения под таким укрытием страдают от перегрева. А весной их хвоя начнет жухнуть и осыпаться.
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