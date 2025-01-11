Единственный в мире: легендарный корабль продают во Владивостоке — фото

Posted 10 января, 23:09
Published 10 января, 23:09
Modified 10 января, 23:09
Updated 10 января, 23:09
Поклонникам серии фильмов «Пираты Карибского моря» (12+) приготовиться… На платформе Авито красуется уж очень интересный лот для фанатов легендарной истории Джека Воробья — копия «Летучего Голландца».
Стоит отметить, что данная модель создана вручную. Таких нигде нет, только во Владивостоке в единственном экземпляре. Он не только сделан из добротных материалов, — дуба, липы, ясеня, — но и передает атмосферу древней легенды. Не верите? Тогда вгляните сами!
Продавец утверждает, что на корабле есть даже тюрьма с виселицами и черепами. Также детали судна покрыты ржавчиной для пущей достоверности. Владелец заявил, что сможет отправить лот в любой регион страны.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае продают автограф актера из популярного фильма про волшебников.