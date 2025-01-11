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Posted 10 января, 23:09

Published 10 января, 23:09

Modified 10 января, 23:09

Updated 10 января, 23:09

Уникальное судно продают в Приморском крае

Единственный в мире: легендарный корабль продают во Владивостоке — фото

10 января 2025, 23:09
Фото: 1MI.

Уникальное судно продают в Приморском крае

Только истинный пират поймет, что за сокровище предлагают к покупке во Владивостоке. К слову, данный экземпляр готов к путешествию по России.

Поклонникам серии фильмов «Пираты Карибского моря» (12+) приготовиться… На платформе Авито красуется уж очень интересный лот для фанатов легендарной истории Джека Воробья — копия «Летучего Голландца».

Стоит отметить, что данная модель создана вручную. Таких нигде нет, только во Владивостоке в единственном экземпляре. Он не только сделан из добротных материалов, — дуба, липы, ясеня, — но и передает атмосферу древней легенды. Не верите? Тогда вгляните сами!

Фото: Авито

Продавец утверждает, что на корабле есть даже тюрьма с виселицами и черепами. Также детали судна покрыты ржавчиной для пущей достоверности. Владелец заявил, что сможет отправить лот в любой регион страны.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае продают автограф актера из популярного фильма про волшебников.

Автограф актера фильмов о Гарри Поттере продают в Приморском крае
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край
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