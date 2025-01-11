Единственный в мире: легендарный корабль продают во Владивостоке — фото

Стоит отметить, что данная модель создана вручную. Таких нигде нет, только во Владивостоке в единственном экземпляре. Он не только сделан из добротных материалов, — дуба, липы, ясеня, — но и передает атмосферу древней легенды. Не верите? Тогда вгляните сами!