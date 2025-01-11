Где поиграть в хоккей во Владивостоке: список доступных площадок

Катки и хоккейные коробки Владивостока открытые этой зимой

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С наступлением зимнего сезона Владивосток становится центром активного отдыха для любителей хоккея. В этом году в городе открыто более 70 ледовых катков и хоккейных площадок, где каждый желающий может насладиться любимым видом спорта.

Популярным местом для игры в хоккей остается каток Строитель, который предоставляет качественные площадки и инвентарь. Любители закрытых катков могут посетить «Полюс» на улице Овчинникова — ледовая арена предлагает комфортные условия для игр и тренировок. Для тех, кто предпочитает открытый воздух, стадион «Динамо» предоставляет доступные хоккейные коробки. А в районе школы №81 и других муниципальных образовательных учреждений расположены открытые площадки, которые подходят для игры в свободное время. Перед посещением катков рекомендуется уточнять расписание и наличие проката коньков. Владивосток предлагает широкие возможности для хоккеистов любого уровня подготовки — от любителей до профессионалов. Скользкая дорожка: что делать, если провалился под лед Узнать подробнее