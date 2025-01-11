Где поиграть в хоккей во Владивостоке: список доступных площадок

Posted 11 января, 02:10
Published 11 января, 02:10
Modified 11 января, 02:10
Updated 11 января, 02:10
Популярным местом для игры в хоккей остается каток Строитель, который предоставляет качественные площадки и инвентарь. Любители закрытых катков могут посетить «Полюс» на улице Овчинникова — ледовая арена предлагает комфортные условия для игр и тренировок.
Для тех, кто предпочитает открытый воздух, стадион «Динамо» предоставляет доступные хоккейные коробки. А в районе школы №81 и других муниципальных образовательных учреждений расположены открытые площадки, которые подходят для игры в свободное время.
Перед посещением катков рекомендуется уточнять расписание и наличие проката коньков. Владивосток предлагает широкие возможности для хоккеистов любого уровня подготовки — от любителей до профессионалов.