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Posted 11 января, 02:10

Published 11 января, 02:10

Modified 11 января, 02:10

Updated 11 января, 02:10

Катки и хоккейные коробки Владивостока открытые этой зимой

Где поиграть в хоккей во Владивостоке: список доступных площадок

11 января 2025, 02:10
Фото: 1MI.

Катки и хоккейные коробки Владивостока открытые этой зимой

Сюжет
Хоккей
С наступлением зимнего сезона Владивосток становится центром активного отдыха для любителей хоккея. В этом году в городе открыто более 70 ледовых катков и хоккейных площадок, где каждый желающий может насладиться любимым видом спорта.

Популярным местом для игры в хоккей остается каток Строитель, который предоставляет качественные площадки и инвентарь. Любители закрытых катков могут посетить «Полюс» на улице Овчинникова — ледовая арена предлагает комфортные условия для игр и тренировок.

Для тех, кто предпочитает открытый воздух, стадион «Динамо» предоставляет доступные хоккейные коробки. А в районе школы №81 и других муниципальных образовательных учреждений расположены открытые площадки, которые подходят для игры в свободное время.

Перед посещением катков рекомендуется уточнять расписание и наличие проката коньков. Владивосток предлагает широкие возможности для хоккеистов любого уровня подготовки — от любителей до профессионалов.

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#Новости#Дальний Восток#Россия#Хоккей#Владивосток#Приморский край#Активный отдых
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