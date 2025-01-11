vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 08:29

Published 11 января, 08:29

Modified 11 января, 08:31

Updated 11 января, 08:31

Картина дня в Приморье: продажа легенды, жуткие пожары и грабеж в церкви

Картина дня в Приморье: продажа легенды, жуткие пожары и грабеж в церкви

11 января 2025, 08:29
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Легендарный корабль продают во Владивостоке

Только истинный пират поймет, что за сокровище предлагают к покупке во Владивостоке. К слову, данный экземпляр готов к путешествию по России.

Единственный в мире: легендарный корабль продают во Владивостоке — фото
Узнать подробнее

Два серьезных пожара случились в Приморье за одну ночь

Комната в квартире загорелась ночью в Уссурийске. В результате пожарным пришлось эвакуировать 23 человек из задымленного здания.

Во Владивостоке на седьмом этаже многоэтажки загорелась квартира. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Двух человек передали медикам.

Спасли 23 человека: серьёзный пожар разбушевался ночью в Уссурийске
Узнать подробнее
Квартира вспыхнула ранним утром: люди пострадали в пожаре во Владивостоке
Узнать подробнее

Прихожанин забрал чужие вещи в церкви во Владивостоке

Во Владивостоке 46-летний мужчина обратился в полицию с просьбой найти похищенные вещи, оставленные в церкви. Выяснилось, что один из прихожан забрал их и покинул место преступления, перекрестившись.

Ничего святого: кража в церкви попала на камеру во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: прожорливый хищник, пожар у заправки и тигр в городеКартина дня в Приморье: нападение средь бела дня, вторая Луна и тигр в городеКартина дня в Приморье: уничтоженная техника, жуткий пожар и новая жизнь
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика