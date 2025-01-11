Картина дня в Приморье: продажа легенды, жуткие пожары и грабеж в церкви

Posted 11 января, 08:29
Published 11 января, 08:29
Modified 11 января, 08:31
Updated 11 января, 08:31
Легендарный корабль продают во Владивостоке
Только истинный пират поймет, что за сокровище предлагают к покупке во Владивостоке. К слову, данный экземпляр готов к путешествию по России.
Два серьезных пожара случились в Приморье за одну ночь
Комната в квартире загорелась ночью в Уссурийске. В результате пожарным пришлось эвакуировать 23 человек из задымленного здания.
Во Владивостоке на седьмом этаже многоэтажки загорелась квартира. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Двух человек передали медикам.
Прихожанин забрал чужие вещи в церкви во Владивостоке
Во Владивостоке 46-летний мужчина обратился в полицию с просьбой найти похищенные вещи, оставленные в церкви. Выяснилось, что один из прихожан забрал их и покинул место преступления, перекрестившись.