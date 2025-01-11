Куда сходить во Владивостоке: экскурсии, спектакли и выставки

Posted 11 января, 10:13
Published 11 января, 10:13
Modified 11 января, 10:13
Updated 11 января, 10:13
В конце январских каникул Владивосток предложит разнообразные мероприятия для вечернего досуга. Жители и гости города смогут насладиться культурными событиями, выставками и увлекательными экскурсиями. Одним из самых ярких мероприятий станет экскурсия «Вечерний Владивосток» (0+). Участники смогут наслаждаться красотой ночного города, прогуливаясь по его центральным улицам. Экскурсия продлится два часа.
Для детей и подростков в библиотеке Владивостока пройдет программа «Литературные игры» (6+), которая включает в себя мастер-классы и игровые задания. Также до 11 января в галерее «Зелёная кошка» будет работать выставка картин приморских художников «Кошка на каникулах!» (0+). Это отличная возможность для всех желающих насладиться творчеством местных мастеров и провести время в культурной атмосфере.