Куда сходить во Владивостоке: экскурсии, спектакли и выставки

Для детей и подростков в библиотеке Владивостока пройдет программа «Литературные игры» (6+), которая включает в себя мастер-классы и игровые задания. Также до 11 января в галерее «Зелёная кошка» будет работать выставка картин приморских художников «Кошка на каникулах!» (0+). Это отличная возможность для всех желающих насладиться творчеством местных мастеров и провести время в культурной атмосфере.