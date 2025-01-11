vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 10:13

Published 11 января, 10:13

Modified 11 января, 10:13

Updated 11 января, 10:13

Куда сходить во Владивостоке: экскурсии, спектакли и выставки

Куда сходить во Владивостоке: экскурсии, спектакли и выставки

11 января 2025, 10:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Экскурсии по ночному городу, театральные постановки и выставки. В последние дни новогодних выходных Владивосток предложит разнообразие культурных мероприятий.

В конце январских каникул Владивосток предложит разнообразные мероприятия для вечернего досуга. Жители и гости города смогут насладиться культурными событиями, выставками и увлекательными экскурсиями. Одним из самых ярких мероприятий станет экскурсия «Вечерний Владивосток» (0+). Участники смогут наслаждаться красотой ночного города, прогуливаясь по его центральным улицам. Экскурсия продлится два часа.

Для детей и подростков в библиотеке Владивостока пройдет программа «Литературные игры» (6+), которая включает в себя мастер-классы и игровые задания. Также до 11 января в галерее «Зелёная кошка» будет работать выставка картин приморских художников «Кошка на каникулах!» (0+). Это отличная возможность для всех желающих насладиться творчеством местных мастеров и провести время в культурной атмосфере.

Магия Рождества придёт во Владивосток — где и когда?
Узнать подробнее
#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Новый год#Выставки#Приморский край#Экскурсии#Вечерний Владивосток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика