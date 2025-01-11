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Posted 11 января, 03:32

Published 11 января, 03:32

Modified 11 января, 03:34

Updated 11 января, 03:34

Два человека пострадали в пожаре во Владивостоке

Квартира вспыхнула ранним утром: люди пострадали в пожаре во Владивостоке

11 января 2025, 03:32
Фото: Изображение Midjourney.

Два человека пострадали в пожаре во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке на седьмом этаже многоэтажки загорелась квартира. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Двух человек передали медикам.

11 января в 6:00 на Борисенко во Владивостоке произошло возгорание в многоквартирном доме. Пожар начался на балконе одной из квартир на 7 этаже, что привело к сильному задымлению в помещении. Прибывшие на место происшествия пожарные МЧС России оперативно оценили ситуацию и приступили к спасательной операции.

С помощью специальных устройств спасатели вывели из задымленной квартиры двух пострадавших — мужчину и женщину. Их передали медикам скорой помощи для дальнейшего обследования.

Пожар ликвидирован. Пламя охватило площадь около 6 квадратных метров.

К счастью, погибших нет. Причину возгорания и размер ущерба в настоящее время устанавливают.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Уссурийске.

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