Квартира вспыхнула ранним утром: люди пострадали в пожаре во Владивостоке

11 января в 6:00 на Борисенко во Владивостоке произошло возгорание в многоквартирном доме. Пожар начался на балконе одной из квартир на 7 этаже, что привело к сильному задымлению в помещении. Прибывшие на место происшествия пожарные МЧС России оперативно оценили ситуацию и приступили к спасательной операции.