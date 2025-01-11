Квартира вспыхнула ранним утром: люди пострадали в пожаре во Владивостоке

Posted 11 января, 03:32
Published 11 января, 03:32
Modified 11 января, 03:34
Updated 11 января, 03:34
11 января в 6:00 на Борисенко во Владивостоке произошло возгорание в многоквартирном доме. Пожар начался на балконе одной из квартир на 7 этаже, что привело к сильному задымлению в помещении. Прибывшие на место происшествия пожарные МЧС России оперативно оценили ситуацию и приступили к спасательной операции.
С помощью специальных устройств спасатели вывели из задымленной квартиры двух пострадавших — мужчину и женщину. Их передали медикам скорой помощи для дальнейшего обследования.
Пожар ликвидирован. Пламя охватило площадь около 6 квадратных метров.
К счастью, погибших нет. Причину возгорания и размер ущерба в настоящее время устанавливают.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Уссурийске.