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Posted 11 января, 01:57

Published 11 января, 01:57

Modified 11 января, 02:23

Updated 11 января, 02:23

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло утром во Владивостоке

Массовая авария случилась рано утром во Владивостоке — видео

11 января 2025, 01:57
Фото: 1MI.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло утром во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Сразу несколько авто угодили в неприятную ситуацию около Покровского парка во Владивостоке. В результате в месте массовой аварии собралась пробка.

11 января в районе Покровского парка на Партизанском проспекте во Владивостоке произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей.

Около 10:00 утра в этом месте столкнулись четыре машины, позже, вероятно, в ДТП попали и другие участники движения.

Видео: 1MI.

Сколько всего авто оказались участниками ДТП, неизвестно. О пострадавших не сообщается.

В результате на участке собралась пробка.

Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в которой маленькая машина пострадала из-за столкновения с грузовиком.

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