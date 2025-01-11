Массовая авария случилась рано утром во Владивостоке — видео

Posted 11 января, 01:57
Published 11 января, 01:57
Modified 11 января, 02:23
Updated 11 января, 02:23
11 января в районе Покровского парка на Партизанском проспекте во Владивостоке произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей.
Около 10:00 утра в этом месте столкнулись четыре машины, позже, вероятно, в ДТП попали и другие участники движения.
Сколько всего авто оказались участниками ДТП, неизвестно. О пострадавших не сообщается.
В результате на участке собралась пробка.
Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в которой маленькая машина пострадала из-за столкновения с грузовиком.