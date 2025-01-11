vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 02:06

Published 11 января, 02:06

Modified 11 января, 02:06

Updated 11 января, 02:06

Как сохранить здоровье зимой жителям Приморья?

Мороз и солнце, день чудесный: а иммунитет надо укреплять — советы жителям Приморья

11 января 2025, 02:06
Фото: Изображение Midjourney.

Как сохранить здоровье зимой жителям Приморья?

Сюжет
Зима
Зима — прекрасное время, но именно в этот период жители Приморья чувствуют недостаток солнечного света и тепла, а значит, и недостаток энергии. День короче ночи, на улице холодно, и физическая активность снижается.

Дополняют эту зимнюю картинку сезонные вирусы, которые вызывают респираторные заболевания. Поэтому в этот период так важно поддержать иммунитет.

Зимний режим дня

В зимние месяцы соблюдение режима дня крайне важно. В этот период природа сама дает нам возможность больше отдыхать — ночь увеличивается, а день уменьшается. Именно поэтому зима не располагает к интенсивным нагрузкам. Поэтому люди, активно отдыхающие летом и погружающиеся в работу с головой зимой, совершают некоторую ошибку. В зимний период люди должны работать в меру. Также не рекомендуется зимой придаваться дневному сну, так как это замедляет обмен веществ.

Упражнения — каждый день

Утренняя гимнастика зимой должна стать ежедневным правилом. Обратите внимание на профилактику для дыхательной системы — подберите комплекс упражнений, которые улучшают кровообращение, особенно в области дыхательных путей, горла, очищают носоглотку и снимают застойные явления. Независимо от того, какой вид физической активности выбираете — йога, беговая дорожка, фитнес в тренажерном зале, велотренажер дома, катание на коньках или длительная прогулка в парке — важно двигаться.

Фото: Изображение Midjourney

Зимний режим питания

Режим питания зимой тоже имеет свои особенности. В это время лучше ограничить изделия из муки высшего сорта, кондитерские изделия и выпечку. А вот зимние специи, такие, как имбирь, черный перец и чеснок лучше увеличить. Имбирь и черный перец лучше всего снижают накопление слизи и поддерживают иммунитет. А чеснок богат витаминами, благодаря которым наш организм успешно противодействует вирусам.

Не стоит забывать и про овощи и фрукты — добавляя их в каждый прием пиши, так обеспечивается минимум полезных витаминов, минералов и антиоксидантов, чтоб поддерживать здоровье.

Завтрак зимой должен быть питательным или, как говорят современные диетологи, калорийным. Через час после завтрака можно выпить горячий травяной чай. Обедать лучше всего 12.00-13.00. Здесь преимущество нужно отдать супам, овощам, приготовленным на пару.

Много жидкости

Восемь стаканов воды — это тот минимум, который необходим для поддержания нормальной деятельности кишечника, бодрости и общего ощущения энергии и контроля веса. Можно приготовить чай, который способствует укреплению иммунитета, например, зеленый чай — он богат антиоксидантами. Подойдут также: ройбуш, женьшень, эхинацея, шиповник, бузина, липа, чабрец, шалфей, мята.

Фото: 1MI

Отдайте предпочтение ярким цветам

Зимой жителям Приморья не хватает солнечного света, и это зачастую приводит к ухудшению настроения. Помогут согревающие, яркие, солнечные цвета, например, красный, оранжевый, желтый, это поддержит людей, особенно склонных к апатии.

Достаточное количество сна

Сон — не просто время для отдыха. Это возможность восстановиться после нагрузки и активного рабочего дня. Если игнорировать сон, то организм будет не в состоянии исправить дефекты в своих системах и адекватно реагировать на неблагоприятные факторы. Так, может снизиться иммунитет, увеличиться восприимчивость к заболеваниям. Важно, чтобы сон проходил в затемненной комнате, чтобы организм смог выработать достаточное количество мелатонина — гормона, который поддерживает иммунную систему.

Фото: 1MI

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что эксперты предполагали, что с отменой льготных ипотек предпочтения россиян в выборе недвижимости изменятся. Как это отразилось на жителях Владивостока?

Неожиданный квартирный бум: почему «двушки» полюбились жителям Владивостока?
Узнать подробнее
Читайте также:
Имитировать или нет: жителям Приморья предлагают заменить удовольствиеРост цен, кредиты и деньги в «банке»: финансовые советы жителям Приморья на 2025 годНацпроект «Производительность труда» помогает компаниям Приморья расти и развиваться
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Питание#Зима#Овощи#Фрукты#Здоровье#Приморский край#Чай#Приморье#Настроение#Иммунитет#Физическая активность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика