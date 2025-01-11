Мороз и солнце, день чудесный: а иммунитет надо укреплять — советы жителям Приморья

Posted 11 января, 02:06
Published 11 января, 02:06
Modified 11 января, 02:06
Updated 11 января, 02:06
Дополняют эту зимнюю картинку сезонные вирусы, которые вызывают респираторные заболевания. Поэтому в этот период так важно поддержать иммунитет.
В зимние месяцы соблюдение режима дня крайне важно. В этот период природа сама дает нам возможность больше отдыхать — ночь увеличивается, а день уменьшается. Именно поэтому зима не располагает к интенсивным нагрузкам. Поэтому люди, активно отдыхающие летом и погружающиеся в работу с головой зимой, совершают некоторую ошибку. В зимний период люди должны работать в меру. Также не рекомендуется зимой придаваться дневному сну, так как это замедляет обмен веществ.
Утренняя гимнастика зимой должна стать ежедневным правилом. Обратите внимание на профилактику для дыхательной системы — подберите комплекс упражнений, которые улучшают кровообращение, особенно в области дыхательных путей, горла, очищают носоглотку и снимают застойные явления. Независимо от того, какой вид физической активности выбираете — йога, беговая дорожка, фитнес в тренажерном зале, велотренажер дома, катание на коньках или длительная прогулка в парке — важно двигаться.
Режим питания зимой тоже имеет свои особенности. В это время лучше ограничить изделия из муки высшего сорта, кондитерские изделия и выпечку. А вот зимние специи, такие, как имбирь, черный перец и чеснок лучше увеличить. Имбирь и черный перец лучше всего снижают накопление слизи и поддерживают иммунитет. А чеснок богат витаминами, благодаря которым наш организм успешно противодействует вирусам.
Не стоит забывать и про овощи и фрукты — добавляя их в каждый прием пиши, так обеспечивается минимум полезных витаминов, минералов и антиоксидантов, чтоб поддерживать здоровье.
Завтрак зимой должен быть питательным или, как говорят современные диетологи, калорийным. Через час после завтрака можно выпить горячий травяной чай. Обедать лучше всего 12.00-13.00. Здесь преимущество нужно отдать супам, овощам, приготовленным на пару.
Восемь стаканов воды — это тот минимум, который необходим для поддержания нормальной деятельности кишечника, бодрости и общего ощущения энергии и контроля веса. Можно приготовить чай, который способствует укреплению иммунитета, например, зеленый чай — он богат антиоксидантами. Подойдут также: ройбуш, женьшень, эхинацея, шиповник, бузина, липа, чабрец, шалфей, мята.
Зимой жителям Приморья не хватает солнечного света, и это зачастую приводит к ухудшению настроения. Помогут согревающие, яркие, солнечные цвета, например, красный, оранжевый, желтый, это поддержит людей, особенно склонных к апатии.
Сон — не просто время для отдыха. Это возможность восстановиться после нагрузки и активного рабочего дня. Если игнорировать сон, то организм будет не в состоянии исправить дефекты в своих системах и адекватно реагировать на неблагоприятные факторы. Так, может снизиться иммунитет, увеличиться восприимчивость к заболеваниям. Важно, чтобы сон проходил в затемненной комнате, чтобы организм смог выработать достаточное количество мелатонина — гормона, который поддерживает иммунную систему.
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