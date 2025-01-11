Мороз и солнце, день чудесный: а иммунитет надо укреплять — советы жителям Приморья

В зимние месяцы соблюдение режима дня крайне важно. В этот период природа сама дает нам возможность больше отдыхать — ночь увеличивается, а день уменьшается. Именно поэтому зима не располагает к интенсивным нагрузкам. Поэтому люди, активно отдыхающие летом и погружающиеся в работу с головой зимой, совершают некоторую ошибку. В зимний период люди должны работать в меру. Также не рекомендуется зимой придаваться дневному сну, так как это замедляет обмен веществ.