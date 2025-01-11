Начать новый год здоровым: как восстановить режим питания жителям Приморья

Posted 11 января, 00:07
Published 11 января, 00:07
Modified 11 января, 00:07
Updated 11 января, 00:07
И здесь ключевое слово плавно. Да, именно постепенно переходить от обилия нездоровой пищи к правильному питанию, ведь в противном случае это может вызвать не нужный стресс, снизить скорость обменных процессов и запустит процесс запаса калорий «на черный день».
Начинайте день с полноценного завтрака. Помимо обеда и легкого ужина устройте пару полезных перекусов так, чтобы промежуток между приемами пищи составлял не более 3 часов. Это нормализует метаболизм и поможет организму избавиться от вредных токсинов и продуктов распада.
Эксперты-медики объясняют необходимость в дробном питании очень просто — в результате регулярного переедания стенки желудка растягиваются. Чтобы привести их в порядок, нужно после праздников придерживаться дробного питания малыми порциями (около 200-250 граммов).
Насытиться такими ограниченными порциями вам поможет жидкость — достаточно выпивать по стакану воды комнатной температуры за полчаса до каждой еды и спустя час после нее. Это подарит ощущение наполненности желудка и отлично простимулирует выведение шлаков из организма.
Хорошая новость — правила «после шести часов не есть» можно не придерживаться. Достаточно будет плотно поужинать за 3 часа и перекусить кефиром за час-полтора до сна. Это не даст появиться чувству голода и не послужит сбоем в режиме питания.
Кстати, научитесь отличать голод от аппетита. Правильно усваивается только та еда, которая заглушает настоящий голод. Пища, удовлетворяющая аппетит, лишь увеличивает ваши объемы, не принося никакой пользы.
Что же есть после переедания? Ответ достаточно прост — постарайтесь постепенно свести к минимуму употребление вредной пищи (жирной, соленой, острой), возвращая в рацион клетчатку (фрукты и овощи).
Вода помогает организму не только ощутить чувство наполненности желудка, но и эффективно выведет лишнюю соль, поможет справиться со вздутием живота. А вода в большом количестве помогает нормализовать работу кишечника и справиться с запором.
Задумавшись о том, как похудеть после праздников, и привести свой решим питания в норму, обратите внимание на режим питья. Выпивайте не менее 1,5 литра воды в день, причем комнатной температуры, а не холодной.
Жидкость выводит из организма продукты разложения всех новогодних кулинарных изысков.
Под жидкостью подразумевается обыкновенная питьевая, негазированная минеральная или отфильтрованная водопроводная вода.
Газировки и алкоголь оставьте для гостей. Не увлекайтесь кофеином, содержащимся в крепком чае и кофе, — он ускоряет выведение жидкости. Сладкие соки повышают уровень сахара в крови. А вот травяные чаи и свежевыжатые разбавленные соки вполне подойдут.
Уменьшайте количество быстрых (простых) углеводов, отдавая предпочтение медленным (сложным). Полностью отказываться от углеводов нельзя — это грозит тем, что человек потеряет главный источник гормонов счастья и удовольствия и, что самое важное, энергии. Ему просто не будет хватать сил ни на что. Простые углеводы провоцируют мгновенное поступление сахара в кровь, быстро пришедшее чувство насыщения, а следом за ним — и чувство голода. Сложные усваиваются более длительное время и обеспечивают чувством насыщения надолго.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморский мёд всегда славился непревзойденным вкусом. Об этом знали даже в советское время. Тогда за него отдавали многое… Когда-то его оценивали на вес золота. К слову, жидкое «золото» ценится не только в определенные сезоны. Порой вкуснейший продукт выходит случайно. Опытный пасечник из Спасского района поведал о том, как случайный прохожий стал самой что ни на есть рекламой для Виктора Николаевича.