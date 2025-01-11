Начать новый год здоровым: как восстановить режим питания жителям Приморья

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморский мёд всегда славился непревзойденным вкусом. Об этом знали даже в советское время. Тогда за него отдавали многое… Когда-то его оценивали на вес золота. К слову, жидкое «золото» ценится не только в определенные сезоны. Порой вкуснейший продукт выходит случайно. Опытный пасечник из Спасского района поведал о том, как случайный прохожий стал самой что ни на есть рекламой для Виктора Николаевича.