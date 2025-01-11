Необычные зимние развлечения в Приморье: от ледовых фестивалей до ночных прогулок

Не менее интересным и необычным развлечением для жителей Приморья становится ночные прогулки по зимнему лесу. Снег, тихо падающий с веток, звездное небо и прохлада делают такие вылазки не только увлекательными, но и романтичными. В Приморье активно развиваются маршруты для ночных походов, где можно насладиться тишиной природы и увидеть мир в свете фонарей или свечей. В некоторых местах организуют ночные туры с гидом, чтобы провести время в уединении и погрузиться в атмосферу зимнего леса.