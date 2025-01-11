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Posted 11 января, 08:23

Published 11 января, 08:23

Modified 11 января, 08:25

Updated 11 января, 08:25

Прихожанин украл чужие вещи в церкви во Владивостоке

Ничего святого: кража в церкви попала на камеру во Владивостоке — видео

11 января 2025, 08:23
Фото: 1MI.

Прихожанин украл чужие вещи в церкви во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке 46-летний мужчина обратился в полицию с просьбой найти похищенные вещи, оставленные в церкви. Выяснилось, что один из прихожан забрал их и покинул место преступления, перекрестившись.

Во Владивостоке 46-летний мужчина обратился в полицию с просьбой помочь найти его оставленные в церкви вещи. Как выяснилось, потерпевший оставил телефон на зарядке, а рядом — пакет с документами, и ненадолго отлучился.

К счастью, видеокамеры зафиксировали момент кражи. На записях видно, как неизвестный мужчина заметил оставленные вещи, взял их и скрылся с места преступления, предварительно перекрестившись.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и ищут украденное имущество. Устанавливается личность похитителя, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские призывают граждан быть внимательными и не оставлять свои вещи без присмотра.

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