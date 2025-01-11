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Posted 11 января, 05:07

Published 11 января, 05:07

Modified 11 января, 05:09

Updated 11 января, 05:09

Два автомобиля столкнулись с пассажирским автобусом во Владивостоке

Пассажирский автобус попал в два ДТП во Владивостоке — видео

11 января 2025, 05:07
Фото: 1MI.

Два автомобиля столкнулись с пассажирским автобусом во Владивостоке

Сюжет
ГИБДД
Два ДТП с участием одного и того же пассажирского автобуса случились на Некрасовском путепроводе во Владивостоке.

11 января на Некрасовском путепроводе во Владивостоке произошло ДТП, с участием пассажирского автобуса. Водитель Nissan Cube врезался в остановленный в полосе движения ЛИАЗ. Автобус стоял на месте, водитель ждал оформления ранее произошедшего столкновения с Toyota Ractis.

Находились ли на момент аварии в автобусе пассажиры, неизвестно. О пострадавших не сообщали.

Видео: autogarant_vl.

Водитель Nissan Cube не учел расстояние и врезался в заднюю часть автобуса, создав затруднения в движении на путепроводе.

Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств и оформления документов. Водителей обоих автомобилей опросили.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовом ДТП во Владивостоке.

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