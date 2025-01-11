Пассажирский автобус попал в два ДТП во Владивостоке — видео

Posted 11 января, 05:07
Published 11 января, 05:07
Modified 11 января, 05:09
Updated 11 января, 05:09
11 января на Некрасовском путепроводе во Владивостоке произошло ДТП, с участием пассажирского автобуса. Водитель Nissan Cube врезался в остановленный в полосе движения ЛИАЗ. Автобус стоял на месте, водитель ждал оформления ранее произошедшего столкновения с Toyota Ractis.
Находились ли на момент аварии в автобусе пассажиры, неизвестно. О пострадавших не сообщали.
Водитель Nissan Cube не учел расстояние и врезался в заднюю часть автобуса, создав затруднения в движении на путепроводе.
Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств и оформления документов. Водителей обоих автомобилей опросили.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовом ДТП во Владивостоке.