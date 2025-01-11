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Posted 11 января, 02:57

Published 11 января, 02:57

Modified 11 января, 02:59

Updated 11 января, 02:59

Спасли 23 человека: серьёзный пожар разбушевался ночью в Уссурийске

Спасли 23 человека: серьёзный пожар разбушевался ночью в Уссурийске

11 января 2025, 02:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Комната в квартире загорелась ночью в Уссурийске. В результате пожарным пришлось эвакуировать 23 человек из задымленного здания.

10 января в 23:14 на улице Губрия в Уссурийске произошел пожар в многоквартирном доме. На момент прибытия пожарных из окон одной из квартир на 4 этаже вырывалось пламя, а густой черный дым заполнил подъезд. В квартире горели личные вещи, в подъезде было сильное задымление.

Сотрудники МЧС России оперативно отреагировали на вызов и, используя спасательные устройства и трехколенные лестницы, эвакуировали 23 человека, включая 4 детей, из отрезанных дымом квартир. Пожар ликвидировали на площади около 20 квадратных метров.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются. Пожарные службы продолжают работу на месте происшествия, обеспечивая безопасность жильцов и проводя необходимые меры по устранению последствий инцидента. Местные власти призывают граждан соблюдать осторожность и следить за состоянием электропроводки и бытовых приборов, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

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