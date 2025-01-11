Спасли 23 человека: серьёзный пожар разбушевался ночью в Уссурийске

10 января в 23:14 на улице Губрия в Уссурийске произошел пожар в многоквартирном доме. На момент прибытия пожарных из окон одной из квартир на 4 этаже вырывалось пламя, а густой черный дым заполнил подъезд. В квартире горели личные вещи, в подъезде было сильное задымление.