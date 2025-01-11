Цена за коммуналку взлетит: когда и на сколько увеличатся тарифы за ЖКХ в Приморье

В каждом регионе отдельно утверждается размер увеличения платы за коммунальные услуги. Изменение может быть меньше или равно индексу, но не может быть больше него. Но это не значит, что все услуги ЖКХ подорожают на величину индекса — в пределах его величины увеличится совокупный платеж за коммуналку. Например, при индексе 9 процентов плата за воду может вырасти на 25 процентов, за тепло — на 1 процент, а за электроэнергию вообще не изменится. Тогда средний рост будет 8,6 процента — пределах допустимого индекса.