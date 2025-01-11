Цена за коммуналку взлетит: когда и на сколько увеличатся тарифы за ЖКХ в Приморье

Posted 10 января, 23:02
Published 10 января, 23:02
Modified 10 января, 23:02
Updated 10 января, 23:02
Очередное повышение стоимости коммунальных услуг ожидается с 1 июля 2025 года. Правительство утвердило индексы изменения платы. На них ориентируются регионы при повышении тарифов. В Приморском крае такой индекс на 2025 год тоже утвержден.
В среднем индексация составит 11,9 процента. Наиболее заметный рост тарифов ожидается в Кемеровской (19,8%) и Архангельской областях (20%) и в Пермском крае (21,1%).
Наименьшие значения индекса — у Амурской области (8,6%), Республики Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийского автономного округа (9%).
Точный процент повышения определяют регионы в пределах индексации, установленной правительством. В Приморском крае средний индекс изменения платы за коммунальные услуги на 2025 год установлен на уровне 10,2 процента. В отдельных муниципальных образованиях региона предельное отклонение от этого индекса может составлять до 2,5 процента.
В документе содержится и предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям. В городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) во втором полугодии 2025-го этот показатель составить ноль. В Ярославской, Тульской, Тверской, Сахалинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также ряде других регионов этот показатель составит 2,1%. В Челябинской, Смоленской, Рязанской, Новгородской областях и некоторых других субъектах — 4,8%, сообщает ТАСС.
Правительство утвердило не процент повышения, а индекс изменения платы за коммунальные услуги. То есть это максимально допустимый уровень роста тарифов в регионах. Правительство вводит его, чтобы ограничить резкий рост стоимости услуг.
В каждом регионе отдельно утверждается размер увеличения платы за коммунальные услуги. Изменение может быть меньше или равно индексу, но не может быть больше него. Но это не значит, что все услуги ЖКХ подорожают на величину индекса — в пределах его величины увеличится совокупный платеж за коммуналку. Например, при индексе 9 процентов плата за воду может вырасти на 25 процентов, за тепло — на 1 процент, а за электроэнергию вообще не изменится. Тогда средний рост будет 8,6 процента — пределах допустимого индекса.
На сколько подорожает тот или иной тариф, будет зависеть от того, как коммунальная компания сумеет обосновать тарифы перед региональными энергетическими комиссиями.
Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил в Совете Федерации, что износ сетей в некоторых регионах превышает 80 процентов, в среднем по стране — 40 процентов. Капитальный ремонт и реконструкция требуют больших инвестиций, часть этих вложений покрывается и за счет тарифов.
Правительство отдельно предусмотрело в структуре индекса целевую надбавку 1,5 процента к выручке ресурсоснабжающих компаний, которая должна идти только на модернизацию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В коммунальные услуги входят:
Именно на тарифы по этим услугам установлен предельный индекс в Приморье. Но в квитанциях есть и другие строки, такие, как плата управляйке за содержание и ремонт общего имущества, охрану или консьержа, содержание и ремонт шлагбаума, домофон, а также взносы на капремонт.
Стоимость этих услуг регулируется отдельно — на общем собрании собственников или правительством региона. Но, как правило, эти цены растут вместе с повышением платы за коммунальные услуги.
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