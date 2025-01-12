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Posted 12 января, 08:21

Published 12 января, 08:21

Modified 12 января, 08:23

Updated 12 января, 08:23

Итоги недели в Приморье: локальная ЧС, «адская» операция и новый виток подорожания

Итоги недели в Приморье: локальная ЧС, «адская» операция и новый виток подорожания

12 января 2025, 08:21
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 6 по 12 января — в обзоре «Восток-Медиа»

Локальная ЧС

В одной из школ краевой столицы произошло обрушение кровли в здании бассейна. Мэр Владивостока Константин Шестаков прибыл на место происшествия и принял участие в заседании КЧС.

Шестаков: введен режим локальной ЧС — что известно о рухнувшем потолке в школе?
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Праздники губернатора

Новый год — семейный праздник, в это время жители Приморья стараются больше времени провести со своими близкими, отдохнуть и набраться сил. А чем занимаются в новогодние каникулы глава региона и мэры городов?

Визит к староверам и Ёлки желаний: как провели зимние праздники первые лица Приморья
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Новый виток подорожания в 2025 году

С 1 июля 2025 года в Приморье вырастут тарифы на электроэнергию, отопление, водоснабжение и капремонт. Помимо этого, подорожают проезд в общественном транспорте, алкоголь, бензин и даже проживание в гостиницах. Что именно станет дороже и насколько — читайте в материале «Восток-Медиа».

Что подорожает в 2025 году в Приморье: тарифы ЖКХ, транспорт, алкоголь и не только
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Судьба национальной валюты

В январе 2025 года рубль может столкнуться с новыми вызовами, несмотря на ослабление сезонного давления. Эксперты прогнозируют, что курс будет зависеть от множества факторов: от торгового баланса и процентных ставок до внешнеполитической ситуации и действий Центробанка.

Что будет с рублем в январе 2025: прогнозы экспертов
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Крупные покупки приморцев

Покупка недвижимости, автомобилей и бытовой техники — традиционные планы многих жителей Приморья на начало года. Однако стоит ли планировать такие крупные приобретения на январь 2025 года? Какие тенденции ожидают рынки и какие советы стоит учитывать при планировании покупок.

Можно ли покупать недвижимость, машину, технику в начале 2025 года в Приморье
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«Адская» операция

Жительница Владивостока решилась на важный шаг, — сделать операцию по коррекции зрения. Она выбрала лучшего, как ей казалось, специалиста. Однако спустя полгода девушка горько пожалела о своем решении.

Слепота в подарок? — коррекция зрения обернулась «адом» для жительницы Владивостока
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