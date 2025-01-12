Итоги недели в Приморье: локальная ЧС, «адская» операция и новый виток подорожания

Posted 12 января, 08:21
Published 12 января, 08:21
Modified 12 января, 08:23
Updated 12 января, 08:23
Локальная ЧС
В одной из школ краевой столицы произошло обрушение кровли в здании бассейна. Мэр Владивостока Константин Шестаков прибыл на место происшествия и принял участие в заседании КЧС.
Праздники губернатора
Новый год — семейный праздник, в это время жители Приморья стараются больше времени провести со своими близкими, отдохнуть и набраться сил. А чем занимаются в новогодние каникулы глава региона и мэры городов?
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Судьба национальной валюты
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