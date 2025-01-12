Итоги недели в Приморье: локальная ЧС, «адская» операция и новый виток подорожания

С 1 июля 2025 года в Приморье вырастут тарифы на электроэнергию, отопление, водоснабжение и капремонт. Помимо этого, подорожают проезд в общественном транспорте, алкоголь, бензин и даже проживание в гостиницах. Что именно станет дороже и насколько — читайте в материале «Восток-Медиа».