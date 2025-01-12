К обеду «разморозимся»: трескучие морозы сменятся потеплением до -2 °C в Приморье

Posted 12 января, 00:14
Published 12 января, 00:14
Modified 12 января, 00:16
Updated 12 января, 00:16
Сегодня суровые утренние морозы сменятся приятными дневными температурами, сообщили в «Примгидромете». Так, -36 °C плавно перетекут в -2 °C. Умеренный ветер слегка напомнит о суровости зимы, на дорогах кое-где вероятен гололед.
Во Владивостоке осадков не предвидится. Умеренное дуновение с северо-западного направления даст о себе знать. В течение дня оно усилится до сильного. Максимальный температурный фон достигнет -7 °C.
В Уссурийске небольшая облачность. День обойдется без снега. Ветер северо-западный умеренный. Днем столбики термометров покажут -6 °C.
В Находке облачно, ухудшения погоды не прогнозируется. Слабый ночной ветерок разыграется до умеренного. Если днем температура воздуха составила -11 — -9 °C, то днем станет еще теплее — -3 °C.
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