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Posted 12 января, 07:51

Published 12 января, 07:51

Modified 12 января, 07:53

Updated 12 января, 07:53

Коллекционер из Владивостока назвала топ-10 елочных игрушек времен СССР

Как же без дедушки: топ-10 советских елочных игрушек

12 января 2025, 07:51
Фото: vostokmedia.com.

Коллекционер из Владивостока назвала топ-10 елочных игрушек времен СССР

Сюжет
Новый год
Не первое столетие украшают елку на новый год в России. Первые игрушки поставлялись из Европы, но вскоре — что вполне логично, ведь земля наша мастерами богата — их стали выпускать и российские артели, заводы.

И даже в СССР, где поначалу ёлку и Новый год, после прихода власти большевиков, отменили, этот праздник всё равно сумел вернуться и стал самым любимым. А выпуск ёлочных игрушек отдали в СССР сначала частным артелям, а уж во второй половине XX века их стали массово выпускать на заводах.

По мнению Ирины Кейчиной, коллекционера ёлочных игрушек (каждый год регулярно Ирина организует выставку, где каждый обязательно найдёт ёлочное украшение своего детства), топ-10 советских игрушек для ёлочки выглядит так:

  • Дед Мороз (кстати, прекрасных зимних дедушек — колоритных, из папье-маше, выпускала существовавшая во Владивостоке фабрика игрушек)
  • Красная звезда (кремлёвская — с гордостью говорили в то время) на макушке елки
  • Гирлянда, самая популярная — в виде сказочных фонариков
  • Елочные игрушки на прищепках, особенно — герои сказок Пушкина и герои сказки Джанни Родари «Приключения Чиполино»
  • Игрушки в виде шишек — стеклянные, с росписью под изморозь и без
  • Шарики в виде фонариков и прожекторов
  • Сосульки (их обязательно вешали на самый край веточки, чтобы было ощущение настоящей сосульки)
  • Ватные игрушки производства 40-50-х годов, их многие видели только на выставках. Это топ у коллекционеров, особенно героические персонажи типа Марины Расковой
  • Пенопластовые игрушки, недавно они стали официально предметом коллекционирования
  • Игрушки на тему космонавтики и аэроплавания.
Фото: vostokmedia.com

Сегодня в Старом дворике ГУМа проходит традиционная выставка ёлочных игрушек из коллекции Ирины Кейчиной. Загляните, окунитесь в детство.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как какие игрушки красовались во Владивостоке в прошлом году.

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