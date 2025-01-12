Как же без дедушки: топ-10 советских елочных игрушек

И даже в СССР, где поначалу ёлку и Новый год, после прихода власти большевиков, отменили, этот праздник всё равно сумел вернуться и стал самым любимым. А выпуск ёлочных игрушек отдали в СССР сначала частным артелям, а уж во второй половине XX века их стали массово выпускать на заводах.