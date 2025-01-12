Как же без дедушки: топ-10 советских елочных игрушек

Posted 12 января, 07:51
Published 12 января, 07:51
Modified 12 января, 07:53
Updated 12 января, 07:53
И даже в СССР, где поначалу ёлку и Новый год, после прихода власти большевиков, отменили, этот праздник всё равно сумел вернуться и стал самым любимым. А выпуск ёлочных игрушек отдали в СССР сначала частным артелям, а уж во второй половине XX века их стали массово выпускать на заводах.
По мнению Ирины Кейчиной, коллекционера ёлочных игрушек (каждый год регулярно Ирина организует выставку, где каждый обязательно найдёт ёлочное украшение своего детства), топ-10 советских игрушек для ёлочки выглядит так:
Сегодня в Старом дворике ГУМа проходит традиционная выставка ёлочных игрушек из коллекции Ирины Кейчиной. Загляните, окунитесь в детство.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как какие игрушки красовались во Владивостоке в прошлом году.