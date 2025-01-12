Картина дня в Приморье: обрушение школы, элитные яйца и смерть Деда Мороза

Posted 12 января, 08:07
Published 12 января, 08:07
Modified 12 января, 08:10
Updated 12 января, 08:10
Обрушение школы
В одной из школ краевой столицы произошло обрушение кровли в здании бассейна. Мэр Владивостока Константин Шестаков прибыл на место происшествия и принял участие в заседании КЧС. Глава муниципалитета сообщил, что введен режим локальной ЧС.
Элитные яйца
Многие жители Приморья морально подготовились к подорожанию продуктов. Но некоторые товары все же продолжают удивлять население Владивостока.
Смерть Деда Мороза
Порой приморцы весьма аутентично подходят даже к украшению в Новый год. Праздник с нюансиком чувствуется в одном из сел Спасского района. Не верите? — Взгляните сами!