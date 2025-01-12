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Posted 12 января, 08:07

Published 12 января, 08:07

Modified 12 января, 08:10

Updated 12 января, 08:10

Картина дня в Приморье: обрушение школы, элитные яйца и смерть Деда Мороза

Картина дня в Приморье: обрушение школы, элитные яйца и смерть Деда Мороза

12 января 2025, 08:07
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Обрушение школы

В одной из школ краевой столицы произошло обрушение кровли в здании бассейна. Мэр Владивостока Константин Шестаков прибыл на место происшествия и принял участие в заседании КЧС. Глава муниципалитета сообщил, что введен режим локальной ЧС.

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Элитные яйца

Многие жители Приморья морально подготовились к подорожанию продуктов. Но некоторые товары все же продолжают удивлять население Владивостока.

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Смерть Деда Мороза

Порой приморцы весьма аутентично подходят даже к украшению в Новый год. Праздник с нюансиком чувствуется в одном из сел Спасского района. Не верите? — Взгляните сами!

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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