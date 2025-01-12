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Posted 12 января, 04:05

Published 12 января, 04:05

Modified 12 января, 04:07

Updated 12 января, 04:07

Серьезная авария случилась около популярной набережной Владивостока

Кровище и груда железа: чудовищное ДТП произошло в центре Владивостока — видео (18+)

12 января 2025, 04:05
Фото: vostokmedia.com.

Серьезная авария случилась около популярной набережной Владивостока

Сюжет
Авария
Машины всмятку и тротуар в крови — жуткое зрелище наблюдают приморцы во Владивостоке. Инцидент приключился около «зебры».

В дальневосточной столице на Пограничной около въезда на Спортивную набережную случилось жесткое дорожное происшествие. Легковой автомобиль снес столб и принял на себя удар от микроавтобуса, который врезался в «зад» иномарки.

На жутких кадрах видно, как человек в крови проводит манипуляции с покореженной машиной. Также в новых медиа отметили, что совсем рядом расположен пешеходный переход. Но, судя по всему, в результате аварии другие участники движения не пострадали.

Видео: novosti_primorye25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подросток сбил пенсионерку и скрылся во Владивостоке.

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