Кровище и груда железа: чудовищное ДТП произошло в центре Владивостока — видео (18+)

Posted 12 января, 04:05
Published 12 января, 04:05
Modified 12 января, 04:07
Updated 12 января, 04:07
В дальневосточной столице на Пограничной около въезда на Спортивную набережную случилось жесткое дорожное происшествие. Легковой автомобиль снес столб и принял на себя удар от микроавтобуса, который врезался в «зад» иномарки.
На жутких кадрах видно, как человек в крови проводит манипуляции с покореженной машиной. Также в новых медиа отметили, что совсем рядом расположен пешеходный переход. Но, судя по всему, в результате аварии другие участники движения не пострадали.