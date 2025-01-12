Одно стоит 110 рублей: цены на яйца шокировали жителей Владивостока — фото

Posted 12 января, 01:33
Published 12 января, 01:33
Modified 12 января, 08:06
Updated 12 января, 08:06
Девушка поделилась с редакцией «Восток-Медиа» фотографией, сделанной в одном из супермаркетов в краевой столице. На прилавке с куриными яйцами красуется симпатичная коробочка, которая стоит 559 рублей, сообщила горожанка. Более того, в ней лежит всего шесть штук, изумилась очевидица.
Возможно, одно яйцо стоит более 100 рублей не просто так. Оказалось, их снесла не обычная курица, а ее дальняя родственница из Африки — цесарка.
Какими свойствами обладает данный продукт животного происхождения — неизвестно. Но, судя по цене, они должны быть значительно полезнее куриных яиц.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по пляжу Владивостока бегала цесарка. Неравнодушные приморцы попытались найти хозяина, как оказалось, элитной потеряшки.