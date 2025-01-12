Одно стоит 110 рублей: цены на яйца шокировали жителей Владивостока — фото

Девушка поделилась с редакцией «Восток-Медиа» фотографией, сделанной в одном из супермаркетов в краевой столице. На прилавке с куриными яйцами красуется симпатичная коробочка, которая стоит 559 рублей, сообщила горожанка. Более того, в ней лежит всего шесть штук, изумилась очевидица.