vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 01:33

Published 12 января, 01:33

Modified 12 января, 08:06

Updated 12 января, 08:06

Стоимость яиц ошарашила жителей Приморского края

Одно стоит 110 рублей: цены на яйца шокировали жителей Владивостока — фото

12 января 2025, 01:33
Фото: vostokmedia.com.

Стоимость яиц ошарашила жителей Приморского края

Сюжет
Цены
Многие жители Приморья морально подготовились к подорожанию продуктов. Но некоторые товары все же продолжают удивлять население Владивостока.

Девушка поделилась с редакцией «Восток-Медиа» фотографией, сделанной в одном из супермаркетов в краевой столице. На прилавке с куриными яйцами красуется симпатичная коробочка, которая стоит 559 рублей, сообщила горожанка. Более того, в ней лежит всего шесть штук, изумилась очевидица.

Возможно, одно яйцо стоит более 100 рублей не просто так. Оказалось, их снесла не обычная курица, а ее дальняя родственница из Африки — цесарка.

Фото: vostokmedia.com

Какими свойствами обладает данный продукт животного происхождения — неизвестно. Но, судя по цене, они должны быть значительно полезнее куриных яиц.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по пляжу Владивостока бегала цесарка. Неравнодушные приморцы попытались найти хозяина, как оказалось, элитной потеряшки.

«У моря не выживет»: приключения африканской курочки в Приморье продолжаются — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
15-летний подросток за рулем авто устроил аварию во ВладивостокеМассовая авария случилась рано утром во Владивостоке — видеоСносит с ног и сдувает на десятки метров: жуткий ветер бушует во Владивостоке — видео
#Новости#Общество#Владивосток#Цены#Яйца#Приморский край#Супермаркет#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика