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Posted 12 января, 07:44

Published 12 января, 07:44

Modified 12 января, 07:46

Updated 12 января, 07:46

Освободили от «оков» брака: мужчина нуждался в помощи спасателей в Приморье — видео

Освободили от «оков» брака: мужчина нуждался в помощи спасателей в Приморье — видео

12 января 2025, 07:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Зимняя рыбалка
Мужчина повредил руку и чуть не лишился пальца. Однако, благодаря спасателям, конечность цела. Только теперь, судя по всему, придется оправдываться перед супругой, — куда делось кольцо?

Сотрудники МЧС России освободили палец мужчины от кольца, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Житель Находки травмировал руку, в результате чего палец распух, — он не смог снять украшение с безымянного пальца.

Спасатели распилили титановое изделие бормашинкой, после чего горожанину оказали помощь врачи.

Видео: mchs_official.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сказал о зимней рыбалке выживший приморец, которому удалось выбраться из ледяных оков.

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