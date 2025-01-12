Освободили от «оков» брака: мужчина нуждался в помощи спасателей в Приморье — видео

Posted 12 января, 07:44
Published 12 января, 07:44
Modified 12 января, 07:46
Updated 12 января, 07:46
Сотрудники МЧС России освободили палец мужчины от кольца, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Житель Находки травмировал руку, в результате чего палец распух, — он не смог снять украшение с безымянного пальца.
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