«Поломался» он, а страдаем мы: почему жуткая пробка собралась во Владивостоке — видео

Posted 12 января, 00:28
Published 12 января, 00:28
Modified 12 января, 00:30
Updated 12 января, 00:30
Жители краевой столицы постепенно возвращаются к обыденному ритму, в том числе к повседневным пробкам на дорогах. Если в начале января заторов на улицах было крайне мало, то минувший вечер напомнил о вечных проблемах местных автомобилистов.
Так, столпотворение собралось в сторону центра со стороны Седанки. Водители даже попытались разглядеть причину данного обстоятельства.
«Подумали, что авария. Стояли с Зари до разворота на Фирсова. Скорее всего, пробка тянулась дальше», — подчеркнула девушка.
Более того, на кольце их ждали два неприятных сюрприза. Оказывается, на проезжей части припарковались две машины на аварийках. Однако не из-за аварии, — встали они в разных местах, но существенно осложняя движение. Одно из авто очевидица успела снять на камеру.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария с самосвалом спровоцировала затор на оживленной улице Владивостока. Большегруз толкнул легковушку, в результате чего участники ДТП заблокировали почти две полосы.