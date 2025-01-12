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Posted 12 января, 00:28

Published 12 января, 00:28

Modified 12 января, 00:30

Updated 12 января, 00:30

Водитель решил остановиться на проезжей части и спровоцировал затор в Приморье

«Поломался» он, а страдаем мы: почему жуткая пробка собралась во Владивостоке — видео

12 января 2025, 00:28
Фото: vostokmedia.com.

Водитель решил остановиться на проезжей части и спровоцировал затор в Приморье

Сюжет
Пробки
Пятничный вечер заставил страдать автомобилистов в районе Второй Речки во Владивостоке. Почему? — узнаете в материале.

Жители краевой столицы постепенно возвращаются к обыденному ритму, в том числе к повседневным пробкам на дорогах. Если в начале января заторов на улицах было крайне мало, то минувший вечер напомнил о вечных проблемах местных автомобилистов.

Так, столпотворение собралось в сторону центра со стороны Седанки. Водители даже попытались разглядеть причину данного обстоятельства.

«Подумали, что авария. Стояли с Зари до разворота на Фирсова. Скорее всего, пробка тянулась дальше», — подчеркнула девушка.

Более того, на кольце их ждали два неприятных сюрприза. Оказывается, на проезжей части припарковались две машины на аварийках. Однако не из-за аварии, — встали они в разных местах, но существенно осложняя движение. Одно из авто очевидица успела снять на камеру.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария с самосвалом спровоцировала затор на оживленной улице Владивостока. Большегруз толкнул легковушку, в результате чего участники ДТП заблокировали почти две полосы.

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