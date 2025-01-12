Сбил и скрылся: малолетка сотворила ужасное, уходя от погони в Приморье — видео (18+)

В краевой столице произошло ДТП с участием подростка, который врезался в столб, пытаясь оторваться от патрульной машины. Мальчик не только изувечил транспорт, но и едва не погубил местную жительницу. Очевидцы, в автомобиле которых установлен видеорегистратор, поделились шокирующими кадрами с места страшного инцидента.