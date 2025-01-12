Сбил и скрылся: малолетка сотворила ужасное, уходя от погони в Приморье — видео (18+)

Posted 12 января, 03:04
Published 12 января, 03:04
Modified 12 января, 03:06
Updated 12 января, 03:06
В краевой столице произошло ДТП с участием подростка, который врезался в столб, пытаясь оторваться от патрульной машины. Мальчик не только изувечил транспорт, но и едва не погубил местную жительницу. Очевидцы, в автомобиле которых установлен видеорегистратор, поделились шокирующими кадрами с места страшного инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке случилась еще одна авария с участием юного водителя без прав. В результате происшествия пострадала 15-летняя пассажирка лихача.