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Posted 12 января, 03:04

Published 12 января, 03:04

Modified 12 января, 03:06

Updated 12 января, 03:06

Сбил и скрылся: малолетка сотворила ужасное, уходя от погони в Приморье — видео (18+)

Сбил и скрылся: малолетка сотворила ужасное, уходя от погони в Приморье — видео (18+)

12 января 2025, 03:04
Фото: svodka25.
Сюжет
ДТП
Несовершеннолетний приморец на автомобиле, уходя от силовиков, сбил пенсионерку и даже не остановился во Владивостоке.

В краевой столице произошло ДТП с участием подростка, который врезался в столб, пытаясь оторваться от патрульной машины. Мальчик не только изувечил транспорт, но и едва не погубил местную жительницу. Очевидцы, в автомобиле которых установлен видеорегистратор, поделились шокирующими кадрами с места страшного инцидента.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке случилась еще одна авария с участием юного водителя без прав. В результате происшествия пострадала 15-летняя пассажирка лихача.

15-летний подросток за рулем авто устроил аварию во Владивостоке
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