Шестаков: введен режим локальной ЧС — что известно о рухнувшем потолке в школе?

Posted 12 января, 03:33
Published 12 января, 03:33
Modified 12 января, 03:36
Updated 12 января, 03:36
В одной из школ краевой столицы произошло обрушение кровли в здании бассейна. Мэр Владивостока Константин Шестаков прибыл на место происшествия и принял участие в заседании КЧС. Глава муниципалитета сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Также Константин Шестаков отметил, что введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Здание бассейна огородят в целях безопасности. После проверки объекта будет решаться его дальнейшая судьба.
«Рассмотрим возможность либо капитального ремонта бассейна, либо демонтажа и строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса», — подчеркнул мэр.
В период проведения экспертизы школьники данного образовательного учреждения будут учиться на дистанционке. Более того, глава города поручил профильным специалистам проверить состояние всех муниципальных организаций, где есть бассейны.
Стоит отметить, что прокуратура взяла под контроль данный инцидент, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты проводят проверку и разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке вынесли приговор СПА-комплексу «Акватория». Летом прошлого года в здании развлекательного центра рухнул потолок.