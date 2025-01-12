Шестаков: введен режим локальной ЧС — что известно о рухнувшем потолке в школе?

В одной из школ краевой столицы произошло обрушение кровли в здании бассейна. Мэр Владивостока Константин Шестаков прибыл на место происшествия и принял участие в заседании КЧС. Глава муниципалитета сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.