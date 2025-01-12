Смерть после праздников: жуткое зрелище попало на камеру в Приморье — фото

Posted 12 января, 05:12
Published 12 января, 05:12
Modified 12 января, 05:14
Updated 12 января, 05:14
Не за горами празднование Старого Нового года. Праздничное настроение витает в воздухе по сей день. Более того, муниципалитеты Приморья все еще украшены под стать новогоднему «вайбу». Таким образом, в Дубовском появилась крайне необычная инсталляция — компанию Деду Морозу составила фигура в образе Смерти.
Почему владелец жилища решился на такой провокационный декор? — Остается только догадываться. Но очевидцы оценили интересное решение приморца.
«После любого праздника наступают рабочие будни, так что все верно», — написал комментатор.
«Может он собирает тематические атрибуты каждого праздника. В марте чучело Масленицы появится», — пошутил собеседник.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что хвойную красотку возят на крыше машины с декабря в Спасске-Дальнем. Изобретательный автомобилист дарит новогоднее настроение приморцам.