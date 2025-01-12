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Posted 12 января, 05:12

Published 12 января, 05:12

Modified 12 января, 05:14

Updated 12 января, 05:14

Пугающие новогодние украшения изумили жителей Приморского края

Смерть после праздников: жуткое зрелище попало на камеру в Приморье — фото

12 января 2025, 05:12
Фото: vostokmedia.com.

Пугающие новогодние украшения изумили жителей Приморского края

Сюжет
Дед Мороз
Порой приморцы весьма аутентично подходят даже к украшению в Новый год. Праздник с нюансиком чувствуется в одном из сел Спасского района. Не верите? — Взгляните сами!

Не за горами празднование Старого Нового года. Праздничное настроение витает в воздухе по сей день. Более того, муниципалитеты Приморья все еще украшены под стать новогоднему «вайбу». Таким образом, в Дубовском появилась крайне необычная инсталляция — компанию Деду Морозу составила фигура в образе Смерти.

Почему владелец жилища решился на такой провокационный декор? — Остается только догадываться. Но очевидцы оценили интересное решение приморца.

«После любого праздника наступают рабочие будни, так что все верно», — написал комментатор.
«Может он собирает тематические атрибуты каждого праздника. В марте чучело Масленицы появится», — пошутил собеседник.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что хвойную красотку возят на крыше машины с декабря в Спасске-Дальнем. Изобретательный автомобилист дарит новогоднее настроение приморцам.

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#Новости#Общество#Владивосток#Праздники#Дед Мороз#Спасск-Дальний#Смерть#Приморский край#Приморье
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