Смерть после праздников: жуткое зрелище попало на камеру в Приморье — фото

Не за горами празднование Старого Нового года. Праздничное настроение витает в воздухе по сей день. Более того, муниципалитеты Приморья все еще украшены под стать новогоднему «вайбу». Таким образом, в Дубовском появилась крайне необычная инсталляция — компанию Деду Морозу составила фигура в образе Смерти.