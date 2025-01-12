Цены — отвал бошки: овощи для элиты появились в магазинах Приморья — фото

Если в конце декабря перед приморцами стояла главная цель — успеть закупиться перед праздниками, то начало января у многих жителей региона более спокойное. Некоторые более внимательно стали смотреть на ценники и, мягко говоря, ошеломлены ценами в местных супермаркетах.