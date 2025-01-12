В новый год без головной боли: как планировать время после каникул в Приморье?

Не забывайте о том, что возвращение к рабочему ритму — это процесс, который требует времени. Старайтесь высыпаться, хорошо питаться, даже если есть не очень хочется, и не переусердствуйте с целями и планами. Будьте терпеливы к себе и не ставьте слишком высокие требования в первые дни после праздников. Постепенно вы привыкнете к работе и вернётесь в привычный график.