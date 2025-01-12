Врывайся в новый год красиво: чем заняться на новогодних выходных жителям Приморья?

Зимняя рыбалка — это не только увлекательное занятие, но и отличный способ провести время на свежем воздухе с друзьями или семьей. В Приморье зима — это сезон подледной рыбалки, который начинается в середине ноября и продолжается до первых теплых весенних дней. Попробуйте поймать корюшку или другую рыбу в одной из замерзающих бухт.