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Posted 12 января, 02:10

Published 12 января, 02:10

Modified 12 января, 02:10

Updated 12 января, 02:10

Народные приметы января подскажут, каким будут весна и лето в Приморье

Январь — вершина зимы: народные приметы помогут предсказать погоду в Приморье

12 января 2025, 02:10
Фото: 1MI.

Народные приметы января подскажут, каким будут весна и лето в Приморье

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Новый год
Январь считается самым морозным и ветреным в году. Существует много народных примет января, которые помогают предсказать природные явления, будущую погоду, урожай, какими ожидать предстоящие весну и лето.

Январские приметы о погоде

В первых числах января солнечно и тепло — в первых числах мая будет холодно и ветрено.

Январь сухой и морозный — лето будет сухое и жаркое.

Теплый январь — к поздней весне.

Морозный январь — к метелям в феврале.

Чем крепче морозы в начале января — тем жарче лето.

Снегопады и частые метели в январе — к частым дождям летом.

Холодный январь предвещает сухой и жаркий июль, и плохой урожай грибов до самой осени.

Во второй половине января дни солнечные — к урожаю.

Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай в этом году будет хорошим.

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