Январь — вершина зимы: народные приметы помогут предсказать погоду в Приморье

Posted 12 января, 02:10
Published 12 января, 02:10
Modified 12 января, 02:10
Updated 12 января, 02:10
В первых числах января солнечно и тепло — в первых числах мая будет холодно и ветрено.
Январь сухой и морозный — лето будет сухое и жаркое.
Теплый январь — к поздней весне.
Морозный январь — к метелям в феврале.
Чем крепче морозы в начале января — тем жарче лето.
Снегопады и частые метели в январе — к частым дождям летом.
Холодный январь предвещает сухой и жаркий июль, и плохой урожай грибов до самой осени.
Во второй половине января дни солнечные — к урожаю.
Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай в этом году будет хорошим.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке на озере нежданно-негаданно поселилась пернатая хищница. Местные жители забили тревогу, однако специалисты уже оценили состояние постоялицы.