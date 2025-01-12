Зимние блюда корейской кухни: что стоит попробовать в Приморье?

Posted 12 января, 01:21
Published 12 января, 01:21
Modified 12 января, 01:21
Updated 12 января, 01:21
Корейская кухня известна своим разнообразием и богатством вкусов. Зимой, когда холодные дни требуют особого тепла и уюта, корейцы обращаются к традиционным блюдам, которые не только согревают, но и дарят ощущение домашнего комфорта. Делимся с вами рецептами зимних блюд корейской кухни, которые сделают суровую зиму намного приятнее. Приготовить их по инструкции будет куда проще, чем может показаться на первый взгляд.
Пхатчук (팥죽)
Одним из самых популярных зимних блюд является пхатчук — сладкая фасолевая каша. Это блюдо по традиции принято есть в самый длинный зимний день, известный как тончжиналь. Пхатчук готовят из красной фасоли, которая варится до мягкости и затем протирается до получения однородной массы. В кашу добавляют рисовые шарики (тток): так блюдо становится еще более сытным.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кимчи тиге (김치찌개)
Кимчи тиге — это острый суп или рагу с кимчи. Блюдо идеально подходит для холодных зимних дней, потому что не только согревает, но и насыщает. Благодаря полезным ингредиентам его можно назвать кладезью витаминов. Из-за добавления кимчи суп получается немного похожим на щи, но намного жирнее и острее.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ттоккук (떡국)
Ттоккук — это рисовый суп с ттоком, который традиционно подают на Новый год в Корее. Это блюдо — настоящий праздник. Есть поверье, что оно является залогом долголетия.
Ингредиенты:
Приготовление:
Чапче (잡채)
Чапче — это стеклянная лапша с овощами и мясом, которую также часто готовят зимой. Блюдо богато витаминами благодаря разнообразию овощей.
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Приготовление:
Кимпаб (김밥)
Кимпаб — это корейские роллы, которые можно приготовить с различными начинками. Зимой они становятся особенно популярными как легкий перекус. В отличие от внешне похожего блюда японской кухни, кимпаб подают горячим и часто едят в прикуску с бульоном.
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Приготовление:
Зимние блюда корейской кухни насыщены полезными веществами, которые помогают поддерживать здоровье в холодное время года. В суровую и ветреную дальневосточную зиму они помогут создать атмосферу тепла и уюта.
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