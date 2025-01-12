vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 01:21

Published 12 января, 01:21

Modified 12 января, 01:21

Updated 12 января, 01:21

Зимние блюда корейской кухни советуют попробовать жителям и гостям Приморья

Зимние блюда корейской кухни: что стоит попробовать в Приморье?

12 января 2025, 01:21
Фото: 1MI.

Зимние блюда корейской кухни советуют попробовать жителям и гостям Приморья

Сюжет
Новый год
Корейская культура становится все более популярной. Новым трендом стали корейские угощения на новогодние праздники. О самых вкусных зимних блюдах корейской кухни — в материале «Восток-Медиа».

Корейская кухня известна своим разнообразием и богатством вкусов. Зимой, когда холодные дни требуют особого тепла и уюта, корейцы обращаются к традиционным блюдам, которые не только согревают, но и дарят ощущение домашнего комфорта. Делимся с вами рецептами зимних блюд корейской кухни, которые сделают суровую зиму намного приятнее. Приготовить их по инструкции будет куда проще, чем может показаться на первый взгляд.

 

Пхатчук (팥죽)

Одним из самых популярных зимних блюд является пхатчук — сладкая фасолевая каша. Это блюдо по традиции принято есть в самый длинный зимний день, известный как тончжиналь. Пхатчук готовят из красной фасоли, которая варится до мягкости и затем протирается до получения однородной массы. В кашу добавляют рисовые шарики (тток): так блюдо становится еще более сытным.

Ингредиенты:

  • 200 г красной фасоли
  • 100 г рисовой муки
  • 1 литр воды
  • Сахар по вкусу

Приготовление:

  1. Замочите фасоль на ночь, затем отварите до мягкости.
  2. Протрите фасоль через сито или блендер.
  3. В отдельной кастрюле сварите рисовые шарики из рисовой муки.
  4. Смешайте фасолевую массу с водой и доведите до кипения.
  5. Добавьте сахар по вкусу и подавайте с рисовыми шариками.

 

Кимчи тиге (김치찌개)

Кимчи тиге — это острый суп или рагу с кимчи. Блюдо идеально подходит для холодных зимних дней, потому что не только согревает, но и насыщает. Благодаря полезным ингредиентам его можно назвать кладезью витаминов. Из-за добавления кимчи суп получается немного похожим на щи, но намного жирнее и острее.

Ингредиенты:

  • 500 г кимчи
  • 200 г свинины
  • 1 л куриного или говяжьего бульона
  • 1 луковица
  • 200 г тофу (по желанию)
  • 2 столовые ложки перцовой пасты кочудян

Приготовление:

  1. Обжарьте свинину до золотистой корочки.
  2. Добавьте нарезанное кимчи и лук, обжаривайте еще несколько минут.
  3. Влейте бульон и добавьте перцовую пасту.
  4. Варите на медленном огне около 20 минут.
  5. При желании добавьте нарезанный тофу за 5 минут до окончания готовки.
Фото: «Кооператив»

Ттоккук (떡국)

Ттоккук — это рисовый суп с ттоком, который традиционно подают на Новый год в Корее. Это блюдо — настоящий праздник. Есть поверье, что оно является залогом долголетия.

Ингредиенты:

  • 300 г рисовых лепешек (тток)
  • 1 литр бульона (куриного или говяжьего)
  • 2 яйца
  • Зелёный лук
  • Соевый соус

Приготовление:

  1. Замочите рисовые лепешки в воде на 30 минут.
  2. Вскипятите бульон и добавьте тток.
  3. Варите до тех пор, пока лепешки не станут мягкими.
  4. Взбейте яйца и жарьте их на сковороде, затем нарежьте соломкой.
  5. Подавайте суп с яйцом и нарезанным зелёным луком.

Чапче (잡채)

Чапче — это стеклянная лапша с овощами и мясом, которую также часто готовят зимой. Блюдо богато витаминами благодаря разнообразию овощей.

Ингредиенты:

  • 200 г стеклянной лапши
  • 100 г говядины
  • Морковь, шпинат, грибы по вкусу
  • Соевый соус
  • Кунжутное масло

Приготовление:

  1. Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке.
  2. Обжарьте нарезанное мясо до готовности.
  3. Добавьте нарезанные овощи и жарьте еще несколько минут.
  4. Смешайте лапшу с мясом и овощами, добавьте соевый соус и кунжутное масло.
Фото: «Кооператив»

Кимпаб (김밥)

Кимпаб — это корейские роллы, которые можно приготовить с различными начинками. Зимой они становятся особенно популярными как легкий перекус. В отличие от внешне похожего блюда японской кухни, кимпаб подают горячим и часто едят в прикуску с бульоном.

Ингредиенты:

  • 200 г круглозёрного риса
  • Листы нори
  • Начинка по выбору (маринованный дайкон, морковь, огурец, мясо)
  • Кунжутное масло

Приготовление:

  1. Отварите рис и добавьте кунжутное масло.
  2. На лист нори выложите рис и начинку.
  3. Скрутите ролл и нарежьте его на кусочки.
Фото: «Кооператив»

Зимние блюда корейской кухни насыщены полезными веществами, которые помогают поддерживать здоровье в холодное время года. В суровую и ветреную дальневосточную зиму они помогут создать атмосферу тепла и уюта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, в какую сумму обойдется набор продуктов для приготовления пян-се в разных городах Приморья.

Пянсе обойдется в 18-25 рублей по себестоимости в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Спастись от похмелья: эти завтраки помогут жителям Приморья после застольяКак отмечают Рождество народы Приморья?Спокойная погода ожидает жителей Приморья на новогодние праздники
#Новости#Общество#Новый год#Праздники#Приморский край#Приморье#Рецепты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика