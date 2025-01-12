Зимние блюда корейской кухни: что стоит попробовать в Приморье?

Корейская кухня известна своим разнообразием и богатством вкусов. Зимой, когда холодные дни требуют особого тепла и уюта, корейцы обращаются к традиционным блюдам, которые не только согревают, но и дарят ощущение домашнего комфорта. Делимся с вами рецептами зимних блюд корейской кухни, которые сделают суровую зиму намного приятнее. Приготовить их по инструкции будет куда проще, чем может показаться на первый взгляд.