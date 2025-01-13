Аномальное потепление? Январь на пляже встречают жители Приморья — фото

Posted 13 января, 03:56
Published 13 января, 03:56
Modified 13 января, 03:58
Updated 13 января, 03:58
Аномальное потепление или удивительная находчивость? Жители Большого Камня встречают Старый Новый год на песчаных пляжах Приморья. Снега в этом районе нет, жители говорят, что праздничному настроению это ничуть не мешает.
Несмотря на холодную погоду, пляжи все равно привлекли любителей свежего воздуха и активного отдыха.
Для многих это стало приятной альтернативой привычным зимним развлечениям. Узоры с изображением снеговиков в этот раз оставили на песке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во многих районах Приморья ожидают снег и мороз.