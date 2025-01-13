Аномальное потепление? Январь на пляже встречают жители Приморья — фото

Пляжи остаются популярными зимой в Приморском крае

Сюжет Праздник

Накануне Старого Нового года жители Приморья снова отправились на пляжи. Несмотря на то, что в преддверии праздника в некоторых районах нет снега, настроение все равно праздничное.