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Posted 13 января, 03:56

Published 13 января, 03:56

Modified 13 января, 03:58

Updated 13 января, 03:58

Пляжи остаются популярными зимой в Приморском крае

Аномальное потепление? Январь на пляже встречают жители Приморья — фото

13 января 2025, 03:56
Фото: 1MI.

Пляжи остаются популярными зимой в Приморском крае

Сюжет
Праздник
Накануне Старого Нового года жители Приморья снова отправились на пляжи. Несмотря на то, что в преддверии праздника в некоторых районах нет снега, настроение все равно праздничное.

Аномальное потепление или удивительная находчивость? Жители Большого Камня встречают Старый Новый год на песчаных пляжах Приморья. Снега в этом районе нет, жители говорят, что праздничному настроению это ничуть не мешает.

Фото: pogoda_25_region

Несмотря на холодную погоду, пляжи все равно привлекли любителей свежего воздуха и активного отдыха.

Для многих это стало приятной альтернативой привычным зимним развлечениям. Узоры с изображением снеговиков в этот раз оставили на песке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во многих районах Приморья ожидают снег и мороз.

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