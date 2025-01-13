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Posted 13 января, 01:13

Published 13 января, 01:13

Modified 13 января, 01:16

Updated 13 января, 01:16

Губернатор Приморского края поздравил земляков с Днём российской печати

Большой вес и влияние: глава Приморья поздравил земляков с Днём российской печати

13 января 2025, 01:13
Фото: vostokmedia.com.

Губернатор Приморского края поздравил земляков с Днём российской печати

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Поздравления
С Днём российской печати поздравил журналистов, полиграфистов, издателей губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
— 13 января 1703 года по указу Петра Великого издан первый номер российской печатной газеты, которая стала главным государственным инструментом информирования населения об успехах в политике и военных делах. Сегодня, в век информации, кардинально поменялись методы и технологии журналистики, но печатное слово продолжает иметь большой вес и влияние. Вы задаете высокие стандарты прессы, не просто оперативно доводите до аудитории свежие новости, но и проводите непредвзятую оценку и глубокий анализ происходящих событий — проявляете к созданию контента грамотный и творческий подход, — отметил Олег Кожемяко в своём поздравлении.

Обращаясь к работникам СМИ в крае, а также издателям, полиграфистам и всем, кто занят в этой сфере, глава Приморья отметил, что наш край — мощный генератор инфоповодов. В регионе идёт масштабная работа по реализации нацпроектов, растёт экономика и развивается инфраструктура. Вся эта работа, отметил Олег Кожемяко, освещается в СМИ — достойно и профессионально.

Отдельно губернатор Приморского края выразил благодарность «районкам» — газетам, выходящим в округах нашего региона. Они освещают жизнь в глубинке, сохраняют свою индивидуальность и традиционный подход к подаче информации.

— За это вас ценят постоянные читатели, — отметил глава Приморья.

Также Олег Кожемяко подчеркнул: «Российская журналистика обеспечивает информационную безопасность и помогает поддерживать гражданский дух в непростые для нашей страны времена — прославляя подвиг наших земляков в специальной военной операции. Мы рассчитываем на вашу поддержку в просветительской работе и в этом году, когда вся Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых достижений и хороших новостей!».

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