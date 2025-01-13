Большой вес и влияние: глава Приморья поздравил земляков с Днём российской печати

Обращаясь к работникам СМИ в крае, а также издателям, полиграфистам и всем, кто занят в этой сфере, глава Приморья отметил, что наш край — мощный генератор инфоповодов. В регионе идёт масштабная работа по реализации нацпроектов, растёт экономика и развивается инфраструктура. Вся эта работа, отметил Олег Кожемяко, освещается в СМИ — достойно и профессионально.