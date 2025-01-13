Дичайший случай: в Приморье парень выпивал 5 литров воды ежедневно — что с ним стало?

Во владивостокскую больницу поступил 17-летний парень, который выпивал пять литров воды ежедневно. Когда молодой человек пришел на плановый осмотр, врач УЗИ заметил сильные изменения в его почках. Специалист предположил, что у пациента гидронефроз (заболевание, сопровождающееся расширением чашечно-лоханочной системы почки в связи со скоплением в ней избыточного количества мочи), который лечится оперативно.