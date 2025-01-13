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Posted 13 января, 01:24

Published 13 января, 01:24

Modified 13 января, 01:26

Updated 13 января, 01:26

Чем обернулось чрезмерное питье для подростка из Приморского края

Дичайший случай: в Приморье парень выпивал 5 литров воды ежедневно — что с ним стало?

13 января 2025, 01:24
Фото: Изображение Midjourney.

Чем обернулось чрезмерное питье для подростка из Приморского края

Сюжет
Подростки
У мальчика случайно обнаружили серьезные изменения в почках во Владивостоке. При обследовании врачи поняли, что проблема крайне серьезная.

Многие знают о том, что вода полезна для любого живого организма. Но чрезмерное потребление, чревато опасными последствиями, сообщили в региональном детском здравоохранении. Юным приморцам рекомендуют пить не более двух литров в день.

Во владивостокскую больницу поступил 17-летний парень, который выпивал пять литров воды ежедневно. Когда молодой человек пришел на плановый осмотр, врач УЗИ заметил сильные изменения в его почках. Специалист предположил, что у пациента гидронефроз (заболевание, сопровождающееся расширением чашечно-лоханочной системы почки в связи со скоплением в ней избыточного количества мочи), который лечится оперативно.

Однако после обследования, специалисты поняли, что больной не нуждается в радикальных методах. Но ему необходима помощь эндокринолога.

Подростку повезло, что врачи случайно обнаружили недуг, который протекал бессимптомно и мог привести к серьезным последствиям.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что беременная занималась лечением и едва не спровоцировала преждевременные роды в Приморском крае.

Самолечение беременной едва не привело к фатальным последствиям в Приморье
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