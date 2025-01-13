Дичайший случай: в Приморье парень выпивал 5 литров воды ежедневно — что с ним стало?

Posted 13 января, 01:24
Published 13 января, 01:24
Modified 13 января, 01:26
Updated 13 января, 01:26
Многие знают о том, что вода полезна для любого живого организма. Но чрезмерное потребление, чревато опасными последствиями, сообщили в региональном детском здравоохранении. Юным приморцам рекомендуют пить не более двух литров в день.
Во владивостокскую больницу поступил 17-летний парень, который выпивал пять литров воды ежедневно. Когда молодой человек пришел на плановый осмотр, врач УЗИ заметил сильные изменения в его почках. Специалист предположил, что у пациента гидронефроз (заболевание, сопровождающееся расширением чашечно-лоханочной системы почки в связи со скоплением в ней избыточного количества мочи), который лечится оперативно.
Однако после обследования, специалисты поняли, что больной не нуждается в радикальных методах. Но ему необходима помощь эндокринолога.
Подростку повезло, что врачи случайно обнаружили недуг, который протекал бессимптомно и мог привести к серьезным последствиям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что беременная занималась лечением и едва не спровоцировала преждевременные роды в Приморском крае.