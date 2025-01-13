«Домклик»: Сбер выдал 93 млрд рублей на ипотеки в новогодний период

Posted 13 января, 11:48
Published 13 января, 11:48
Modified 13 января, 11:48
Updated 13 января, 11:48
Эксперты аналитического центра «Домклик» подчеркнули, что эти показатели существенно превышают результаты первой половины декабря, когда сумма ипотечных кредитов составила 44,6 миллиарда рублей.
Специалисты объясняют такой рост числа выданных ипотек возобновлением сделок по программе «Семейная ипотека». Согласно данным «Домклик», с 16 декабря по 8 января на эту программу пришлось 68,9% от общего объема ипотечных кредитов, оформленных в Сбербанке. Об этом пишет inkazan.ru.
За указанный период россияне заключили в Сбере сделки по ипотечным программам с господдержкой на сумму 74,7 миллиарда рублей, что составляет около 14,4 тысячи кредитов, или 80,4% от общего числа выдач. В то же время доля «Арктической и дальневосточной ипотеки» составила 9,2%, а IT-ипотеки — 1,9%.
Большая часть ипотек, предоставленных Сбербанком, была использована для приобретения квартир, на них пришлось 87,1% от общего объема выдач.
Наибольшее количество ипотечных кредитов по линии Сбера за этот период было выдано в Москве, где сумма составила 10,4 миллиарда рублей (11,2% от общего объема банка), в Московской области — 6,2 миллиарда рублей (6,7% от общего объема). Также среди лидеров по объему выдач оказались Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.