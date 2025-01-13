«Домклик»: Сбер выдал 93 млрд рублей на ипотеки в новогодний период

За указанный период россияне заключили в Сбере сделки по ипотечным программам с господдержкой на сумму 74,7 миллиарда рублей, что составляет около 14,4 тысячи кредитов, или 80,4% от общего числа выдач. В то же время доля «Арктической и дальневосточной ипотеки» составила 9,2%, а IT-ипотеки — 1,9%.