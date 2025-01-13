Ефимов: Бизнес Москвы приобрел у города 16 тыс. кв. м исторических помещений и зданий

По данным Владимира Ефимова, это около 110 нежилых помещений и два отдельных здания. Он отметил, что в подобных соглашениях инвесторы берут на себя обязательства соблюдать охранные предписания или проводить реставрацию объектов культурного наследия. Так, город получает возможность привлечь дополнительные ресурсы для сохранения уникального исторического облика столицы, в то время как предприниматели получают возможность открывать торговые точки и предоставлять услуги в привлекательных для инвестиций районах Москвы.