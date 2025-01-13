Ефимов: Бизнес Москвы приобрел у города 16 тыс. кв. м исторических помещений и зданий

Posted 13 января, 18:52
Published 13 января, 18:52
Modified 13 января, 18:52
Updated 13 января, 18:52
С 2020 года бизнес приобрел примерно 16 тыс. квадратных метров такой недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Об этом пишет mos.ru.
По данным Владимира Ефимова, это около 110 нежилых помещений и два отдельных здания. Он отметил, что в подобных соглашениях инвесторы берут на себя обязательства соблюдать охранные предписания или проводить реставрацию объектов культурного наследия. Так, город получает возможность привлечь дополнительные ресурсы для сохранения уникального исторического облика столицы, в то время как предприниматели получают возможность открывать торговые точки и предоставлять услуги в привлекательных для инвестиций районах Москвы.
Отмечается, что работы по ремонту и восстановлению должны быть согласованы с департаментом культурного наследия столицы.
Предприниматели имеют возможность приобретать помещения в зданиях, имеющих статус архитектурных памятников как федерального, так и регионального уровня, а также в объектах, получивших статус выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Стоит напомнить, что данный статус является временным и устанавливается с целью охраны памятника в период проведения более глубокого исследования в рамках государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что примерно 80% ОКН было реализовано на открытых аукционах и конкурсах. Инвесторы приобрели 87 помещений общей площадью около 11,4 тыс. квадратных метров, а также здание, построенное на рубеже XIX и XX веков, принадлежавшее художнику А. К. Сильверсвану, которое считается выявленным объектом культурного наследия. По словам Гамана, остальная часть городских памятников архитектуры была выкуплена малым и средним бизнесом по праву преимущественной покупки.
В течение пяти лет инвесторы оформили собственность на здания культурного наследия в шести административных округах столицы: на юге, юго-востоке, востоке, северо-западе и северо-востоке Москвы. Наибольшее количество таких объектов оказалось в центре города.