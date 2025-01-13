Экстренная посадка: выяснилось, что произошло на борту рейса во Владивосток

Posted 13 января, 07:22
Published 13 января, 07:22
Modified 13 января, 07:43
Updated 13 января, 07:43
Авиарейс SU 857, следовавший из Санья (Китай) во Владивосток, был неожиданно перенаправлен в Ухань по неизвестной причине. Инцидент произошел 12 января, и информация о времени прибытия в Владивосток обновляется на онлайн-табло аэропорта. Ожидается, что самолет прибудет только после полуночи.
Выяснилось, с чем была связана необходимость экстренной посадки. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту «Восток-Медиа», что самолет посадили в Ухане из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, состояние которого резко ухудшилось. В связи с этим экипаж принял решение о безопасной посадке для оказания необходимой медицинской помощи.
На данный момент информация о состоянии пассажира не уточняется.
Лайнер должен прибыть во Владивосток около 3 часов ночи 14 января.
Ранее «Восток-Медиа» писало о задержке рейса, направлявшегося в Приморье.