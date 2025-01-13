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Posted 13 января, 07:22

Published 13 января, 07:22

Modified 13 января, 07:43

Updated 13 января, 07:43

Экстренная посадка: выяснилось, что произошло на борту рейса во Владивосток

Экстренная посадка: выяснилось, что произошло на борту рейса во Владивосток

13 января 2025, 07:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Самолет
Выяснилось, с чем была связана необходимость экстренной посадки самолета, следовавшего во Владивосток. Авиалайнер, направлявшийся из Санья, совершил экстренную посадку в Ухане. Во Владивосток он направится следующей ночью.

Авиарейс SU 857, следовавший из Санья (Китай) во Владивосток, был неожиданно перенаправлен в Ухань по неизвестной причине. Инцидент произошел 12 января, и информация о времени прибытия в Владивосток обновляется на онлайн-табло аэропорта. Ожидается, что самолет прибудет только после полуночи.

Выяснилось, с чем была связана необходимость экстренной посадки. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту «Восток-Медиа», что самолет посадили в Ухане из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, состояние которого резко ухудшилось. В связи с этим экипаж принял решение о безопасной посадке для оказания необходимой медицинской помощи.

На данный момент информация о состоянии пассажира не уточняется.

Лайнер должен прибыть во Владивосток около 3 часов ночи 14 января.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержке рейса, направлявшегося в Приморье.

Задержка рейса 857 из Китая: что произошло во время перелета во Владивосток?
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