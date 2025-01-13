Экстренная посадка: выяснилось, что произошло на борту рейса во Владивосток

Авиарейс SU 857, следовавший из Санья (Китай) во Владивосток, был неожиданно перенаправлен в Ухань по неизвестной причине. Инцидент произошел 12 января, и информация о времени прибытия в Владивосток обновляется на онлайн-табло аэропорта. Ожидается, что самолет прибудет только после полуночи.



Выяснилось, с чем была связана необходимость экстренной посадки. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту «Восток-Медиа», что самолет посадили в Ухане из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, состояние которого резко ухудшилось. В связи с этим экипаж принял решение о безопасной посадке для оказания необходимой медицинской помощи.