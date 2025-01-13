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Posted 13 января, 04:27

Published 13 января, 04:27

Modified 13 января, 04:29

Updated 13 января, 04:29

Уникальные кадры выпуска тигра в дикую природу записаны в Приморском крае

И тигр прямо перед носом: жуткие кадры потрясли жителей Приморского края — видео

13 января 2025, 04:27
Фото: amurtigercenter.

Уникальные кадры выпуска тигра в дикую природу записаны в Приморском крае

Сюжет
Тигр
«Поседеть можно, если такое увидишь», — так отзываются в новых медиа о кадрах, потрясших воображение жителей Приморского края. На них запечатлён выпуск конфликтного тигра, отловленного в Хасанском районе, в дикую природу.

Напомним, конфликтного тигра отловили рядом с селом Филипповка Хасанского округа. Животное отвезли в реабилитационный центр, где специалисты-ветеринары провели полный медосмотр зверя. Вердикт консилиума был однозначен: полосатый хулиган здоров и собак таскает просто потому, что так проще найти пропитание. Как это лечить? Переселением в малонаселённые районы Приморья — туда, где хорошая кормовая база.

В итоге тигра увезли в тайгу на границе с Хабаровским краем, где и выпустили. Видео процесса выпуска записывалось с нескольких точек. Эти кадры — одни из самых впечатляющих.

Видео: amurtigercenter.

— Так и поседеть недолго, — такие комментарии оставляют приморцы к этому видео.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ подчеркнули: сейчас в Приморье считаются конфликтными три тигра — в Надеждинском, Яковлевском и Пожарском районах. Всего же в Приморье, согласно переписи, обитают шесть сотен тигров.

— Как показывает практика, у «конфликтных» хищников чаще всего есть весьма веские причины на постоянной основе искать пропитание возле мест проживания людей. При должной сноровке и содействии со стороны местного населения специалисты могли бы все случаи оперативно разрешить, — отметили в центре «Амурский тигр».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как ловили тигра в Хасанском районе.

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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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