И тигр прямо перед носом: жуткие кадры потрясли жителей Приморского края — видео

Напомним, конфликтного тигра отловили рядом с селом Филипповка Хасанского округа. Животное отвезли в реабилитационный центр, где специалисты-ветеринары провели полный медосмотр зверя. Вердикт консилиума был однозначен: полосатый хулиган здоров и собак таскает просто потому, что так проще найти пропитание. Как это лечить? Переселением в малонаселённые районы Приморья — туда, где хорошая кормовая база.