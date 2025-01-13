Инвестиции в Поднебесную: что ждет экономику Китая в 2025 году?

Граждане России могут инвестировать в китайские компании через зарубежных брокеров. Надёжнее всего сотрудничать с компаниями в дружественных России юрисдикциях. Открытие счёта в компаниях Казахстана не потребует много времени, это можно сделать дистанционно. Инвестору необходимо собрать небольшой пакет документов и пройти комплаенс-проверку — таким образом брокер убедится, что не заключит договор с подсанкционным лицом.