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Posted 13 января, 06:01

Published 13 января, 06:01

Modified 13 января, 06:03

Updated 13 января, 06:03

Инвестиции в Поднебесную: что ждет экономику Китая в 2025 году?

Инвестиции в Поднебесную: что ждет экономику Китая в 2025 году?

13 января 2025, 06:01
Фото: Изображение Midjourney.
Вторая экономика мира переживает непростые времена. Экономика замедляется, и властям приходится идти на масштабные меры по стимулированию потребления в стране. В январе в должность президента США вступает Дональд Трамп — это может означать начало новой торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Однако Китай предлагает широкий спектр инвестиционных возможностей, и с учётом всех сложностей продолжается интересовать инвесторов. Внимание привлекает Гонконгская биржа, на которой торгуются акции более 2,5 тыс. эмитентов, а также то, что многие крупные компании из Китая представлены на американских биржах.

Чего ожидать от китайской экономики в наступающем году и как вписать инвестиции в компании КНР в свой портфель? Аналитики Freedom Finance Global составили список экономических трендов Китая на следующий год.

Тренды китайской экономики

В Британском центре экономических и деловых исследований считают, что уже в 2028 году экономика КНР станет самой крупной в мире, уже сейчас она растет быстрее рынков США и Европы. На фоне этого инвестиции в Китай кажутся перспективными.

Растущий средний класс в стране оправился от пандемии и продолжает демонстрировать рост покупательной способности. Кроме того, в стране сохраняется высокий спрос на технологии, Китай является лидером в этой области и, в частности, в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на введение экспортных ограничений со стороны США, в стране активно развивается IT-сектор.

Власти КНР за прошлый год неоднократно предпринимали усилия по стабилизации рынка, поддержанию стабильности финансовой системы, предотвращению дефляции и решению проблемы задолженности местных органов власти, которые замедляют экономику страны. В частности, в ходе недавнего заседания участники постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей одобрили пакет мер на сумму 10 трлн юаней ($1,4 трлн) по поддержке ослабленной экономики страны.

На кого обратить внимание?

Alibaba Group Holding Limited (BABA). Китайский Amazon с рыночной капитализацией более $200 млрд. Крупнейшая компания, работающая в сфере интернет-коммерции по всему миру. Владеет собственной электронной платёжной системой Alipay. В этом году Alibaba намерена наращивать инвестиции в искусственный интеллект и облачные технологии, в которых она видит большой потенциал.

PDD Holdings (PDD). Компания электронной коммерции, один из крупнейших маркетплейсов и онлайн-дискаунтеров мира и конкурент Alibaba. Рыночная капитализация корпорации составляет почти $140 млрд. В конце 2024-го PDD сообщила о значительном росте финансовых показателей и увеличении выручки на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 99,4 млрд юаней ($13,6 млрд).

Baidu Inc. (BIDU). Технокомпания, которая специализируется на механизмах поиска в интернете, искусственном интеллекте, облачных вычислениях, технологиях автономного вождения и других сферах. Рыночная капитализации корпорации равна $237 млрд. В третьем квартале года интернет-гигант увеличил чистую прибыль на 14% до $1,09 млрд.

iShares MSCI China ETF (MCHI). Кроме обычных акций, популярностью пользуются биржевые фонды ETF с экспозицией на китайские компании. Фонд предлагает инвесторам диверсифицированный портфель, охватывающий различные сектора китайского рынка. Стоимость ценных бумаг фонда подорожала на 15% за прошлый 2024 год.

Как купить акции?

Граждане России могут инвестировать в китайские компании через зарубежных брокеров. Надёжнее всего сотрудничать с компаниями в дружественных России юрисдикциях. Открытие счёта в компаниях Казахстана не потребует много времени, это можно сделать дистанционно. Инвестору необходимо собрать небольшой пакет документов и пройти комплаенс-проверку — таким образом брокер убедится, что не заключит договор с подсанкционным лицом.

Некоторые компании уже знакомы российскому инвестору компании, в частности, брокер Freedom Finance Global. Он предоставляет прямой доступ к мировым площадкам. У компании есть собственное приложение, со всеми вопросами можно обратиться в русскоязычную службу поддержки.

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