Как будто ты гордец и враль: жители Владивостока вспомнят неординарного поэта

Валерий Ненаживин сделал памятник заново — на этот раз его отлили из чугуна. Установили скульптуру в сквере за кинотеатром «Искра» в 2001 году — в этом районе заключенные пересыльного лагеря вели работы. Однако и здесь памятник не оставили в покое вандалы — трижды он был осквернен. Валерий Ненаживин в итоге забрал свою работу и поставил во дворе мастерской.