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Posted 13 января, 02:10

Published 13 января, 02:10

Modified 13 января, 02:13

Updated 13 января, 02:13

Во Владивостоке пройдут традиционные Мандельштамовские чтения

Как будто ты гордец и враль: жители Владивостока вспомнят неординарного поэта

13 января 2025, 02:10
Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке пройдут традиционные Мандельштамовские чтения

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Чтение
14 января во Владивостоке в сквере ВВГУ пройдут ставшие уже традиционными Мандельштамовские чтения. Они приурочены ко дню рождения поэта.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: это мероприятие стало уже традиционным для краевого центра, оно приурочено к дню рождения Осипа Эмильевича Мандельштама, одного из самых неординарных поэтов России.

Напомним, поэта и Владивосток связывает печальный факт: в нашем городе он находился в пересыльном лагере, умер и был похоронен вместе с другими заключенными — и место захоронения неизвестно.

Памятник поэту был создан знаменитым скульптором Валерием Ненаживиным и первоначально установлен в 1998 году в районе Моргородка, на месте лагеря, в котором погиб поэт, но вскоре бетонная скульптура была разбита вандалами.

Валерий Ненаживин сделал памятник заново — на этот раз его отлили из чугуна. Установили скульптуру в сквере за кинотеатром «Искра» в 2001 году — в этом районе заключенные пересыльного лагеря вели работы. Однако и здесь памятник не оставили в покое вандалы — трижды он был осквернен. Валерий Ненаживин в итоге забрал свою работу и поставил во дворе мастерской.

Через два года руководство ВГУЭС (сегодня — ВВГУ) установило памятник работы Валерия Ненаживина в сквере у вуза и взяло под свою защиту. Здесь и стали проводится чтения.

— Мандельштамовские чтения стали значимым культурным событием в жизни города и края. Вот и на этот раз 14 января по традиции российские и иностранные студенты, представители объединения «Рифмы и формы» и горожане встретятся у памятника поэту, чтобы вспомнить о нём, возложить цветы и прочесть стихотворения.

Затем в библиотеке ВВГУ пройдёт показ документального фильма о Мандельштаме, а также будет организована виртуальная и книжная выставка-инсталляция.

Начало чтений в 12 часов. Участникам следует иметь в виду, что для прохода в библиотеку ВВГУ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, где можно во Владивостоке пройти перламутровым путём на восток.

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#Новости#Культура#Владивосток#Чтение#Приморский край
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