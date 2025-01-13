Как потерять нервы и сотни тысяч рублей в центре Владивостока? — знает водитель GLE

В центре краевой столицы случилось дорогое дорожное происшествие. На Пушкинской в районе перекрестка около здания суда столкнулись Mercedes GLE и спецтехника. Автомобилистка, в объектив камеры которой попало ДТП, сообщила, что участники инцидента оформляют европротокол, однако, скорее всего, без судебных разбирательств не обойдется. К слову, виновником является водитель большегруза, рассказала очевидица.