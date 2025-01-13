Как потерять нервы и сотни тысяч рублей в центре Владивостока? — знает водитель GLE

Posted 13 января, 02:17
Published 13 января, 02:17
Modified 13 января, 02:19
Updated 13 января, 02:19
В центре краевой столицы случилось дорогое дорожное происшествие. На Пушкинской в районе перекрестка около здания суда столкнулись Mercedes GLE и спецтехника. Автомобилистка, в объектив камеры которой попало ДТП, сообщила, что участники инцидента оформляют европротокол, однако, скорее всего, без судебных разбирательств не обойдется. К слову, виновником является водитель большегруза, рассказала очевидица.
«Ущерб до 400 000 рублей, так что будут судиться», — предположила девушка.
Стоит отметить, что цена премиального автомобиля начинается от 5 000 000 рублей. Более того, стоимость погрузчика, судя по всему, значительно выше. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, например, экскаватор подорожал на 24 000 000 рублей за несколько лет.