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Posted 13 января, 11:13

Published 13 января, 11:13

Modified 13 января, 11:15

Updated 13 января, 11:15

Картина дня в Приморье: экстренная посадка, жутко дорогая авария и аномальная зима

Картина дня в Приморье: экстренная посадка, жутко дорогая авария и аномальная зима

13 января 2025, 11:13
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Рейс во Владивосток задержали на сутки

Авиарейс из Санья во Владивосток был перенаправлен в Ухань по неизвестной причине, и его прибытие ожидается после полуночи.

Выяснилось, с чем была связана необходимость экстренной посадки самолета, следовавшего во Владивосток. Авиалайнер, направлявшийся из Санья, совершил экстренную посадку в Ухане. Во Владивосток он направится следующей ночью.

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Самая дорогая авария с начала года случилась во Владивостоке

«Мерседес» стал жертвой трактора во Владивостоке. Судя по всему, утренние страдания сулят владельцу немецкой иномарки судебные тяжбы.

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Аномально теплая зима настала в Приморье?

Накануне Старого Нового года жители Приморья снова отправились на пляжи. Несмотря на то, что в преддверии праздника в некоторых районах нет снега, настроение все равно праздничное.

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