Картина дня в Приморье: экстренная посадка, жутко дорогая авария и аномальная зима

Posted 13 января, 11:13
Published 13 января, 11:13
Modified 13 января, 11:15
Updated 13 января, 11:15
Рейс во Владивосток задержали на сутки
Авиарейс из Санья во Владивосток был перенаправлен в Ухань по неизвестной причине, и его прибытие ожидается после полуночи.
Выяснилось, с чем была связана необходимость экстренной посадки самолета, следовавшего во Владивосток. Авиалайнер, направлявшийся из Санья, совершил экстренную посадку в Ухане. Во Владивосток он направится следующей ночью.
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