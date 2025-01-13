Китай захватит Владивосток 27 января: на целую неделю и очень культурно

Posted 13 января, 07:16
Published 13 января, 07:16
Modified 13 января, 07:18
Updated 13 января, 07:18
— Начиная с последней трети XIX века в течение нескольких десятилетий китайцы составляли по меньшей мере треть населения Владивостока, — напомнили в пресс-службе музея. — Этот факт привёл к тому, что китайцы играли важную роль во многих сферах жизни города: начиная от строительства и торговли, заканчивая сельским хозяйством и сферой услуг. Представить дальневосточную столицу без участия китайской диаспоры в развитии Владивостока невозможно.
Неделя китайской культуры во всех филиалах музея во Владивосток пройдёт с 27 января по 2 февраля. Основным местом проведения мероприятий — мастер-классов по цзяньчжи (поделки из бумаги, 12+) и небесным фонарикам (12+), по китайской цианотипии (12+), по играм в маджонг (12+) и Го (12+) пройдут в Музее города.
Завершится неделя церемонией китайского чаепития (12+) и настоящим шествием с драконом — в честь Восточного нового года.
Полную программу Недели китайской культуры можно найти на сайте музея.
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