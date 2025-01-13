Китай захватит Владивосток 27 января: на целую неделю и очень культурно

Неделя китайской культуры во всех филиалах музея во Владивосток пройдёт с 27 января по 2 февраля. Основным местом проведения мероприятий — мастер-классов по цзяньчжи (поделки из бумаги, 12+) и небесным фонарикам (12+), по китайской цианотипии (12+), по играм в маджонг (12+) и Го (12+) пройдут в Музее города.