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Posted 13 января, 07:16

Published 13 января, 07:16

Modified 13 января, 07:18

Updated 13 января, 07:18

Неделя китайской культуры пройдёт во Владивостоке в конце января

Китай захватит Владивосток 27 января: на целую неделю и очень культурно

13 января 2025, 07:16
Фото: vostokmedia.com.

Неделя китайской культуры пройдёт во Владивостоке в конце января

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Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
Восточный новый год в 2025-м наступит, как известно, 29 января. Владивосток встретит этот праздник Неделей китайской культуры (12+), которую проведёт Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева.
— Начиная с последней трети XIX века в течение нескольких десятилетий китайцы составляли по меньшей мере треть населения Владивостока, — напомнили в пресс-службе музея. — Этот факт привёл к тому, что китайцы играли важную роль во многих сферах жизни города: начиная от строительства и торговли, заканчивая сельским хозяйством и сферой услуг. Представить дальневосточную столицу без участия китайской диаспоры в развитии Владивостока невозможно.

Неделя китайской культуры во всех филиалах музея во Владивосток пройдёт с 27 января по 2 февраля. Основным местом проведения мероприятий — мастер-классов по цзяньчжи (поделки из бумаги, 12+) и небесным фонарикам (12+), по китайской цианотипии (12+), по играм в маджонг (12+) и Го (12+) пройдут в Музее города.

Завершится неделя церемонией китайского чаепития (12+) и настоящим шествием с драконом — в честь Восточного нового года.

Полную программу Недели китайской культуры можно найти на сайте музея.

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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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