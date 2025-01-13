Колесами в небо: появились кадры с места жуткой аварии во Владивостоке — видео

Утром на улице Коммунаров Toyota Wish оказался посреди дороги во Владивостоке

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Водитель Toyota Wish не справился с управлением и попал в аварию, оставив автомобиль посреди дороги в районе улицы Коммунаров во Владивостоке. Пугающие кадры с места аварии появились в сети.