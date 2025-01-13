Колесами в небо: появились кадры с места жуткой аварии во Владивостоке — видео

Posted 13 января, 05:28
Published 13 января, 05:28
Modified 13 января, 05:30
Updated 13 января, 05:30
Ранним утром 13 января во Владивостоке на Коммунаров, 41, посреди проезжей части оказался перевернутый Toyota Wish.
Обстоятельства этого инцидента пока не ясны. Согласно предварительным данным, авария произошла утром. Водитель автомобиля, по всей видимости, потерял контроль и столкнулся с другим транспортным средством.
На месте происшествия работали сотрудники службы аварийных комиссаров. Кадрами с последствиями аварии поделились в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП с перевертышем, которое случилось утром на трассе во Владивостоке.