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Posted 13 января, 05:28

Published 13 января, 05:28

Modified 13 января, 05:30

Updated 13 января, 05:30

Утром на улице Коммунаров Toyota Wish оказался посреди дороги во Владивостоке

Колесами в небо: появились кадры с места жуткой аварии во Владивостоке — видео

13 января 2025, 05:28
Фото: 1MI.

Утром на улице Коммунаров Toyota Wish оказался посреди дороги во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Водитель Toyota Wish не справился с управлением и попал в аварию, оставив автомобиль посреди дороги в районе улицы Коммунаров во Владивостоке. Пугающие кадры с места аварии появились в сети.

Ранним утром 13 января во Владивостоке на Коммунаров, 41, посреди проезжей части оказался перевернутый Toyota Wish.

Обстоятельства этого инцидента пока не ясны. Согласно предварительным данным, авария произошла утром. Водитель автомобиля, по всей видимости, потерял контроль и столкнулся с другим транспортным средством.

Видео: autogarant_vl.

На месте происшествия работали сотрудники службы аварийных комиссаров. Кадрами с последствиями аварии поделились в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП с перевертышем, которое случилось утром на трассе во Владивостоке.

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