Мошенники украли деньги? Банки будут их возвращать — жителям Приморского края

Также для защиты жителей Приморья — и не только — от мошенников в России установлен двухдневный период «охлаждения»: 48 часов банки не переводят деньги на подозрительные счета, за двое суток у граждан, которые попали под влияние мошенников, есть возможность опомниться и не подтверждать переводы.