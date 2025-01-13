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Posted 13 января, 00:42

Published 13 января, 00:42

Modified 13 января, 00:44

Updated 13 января, 00:44

Жители Приморского края смогут вернуть свои деньги, если их украли мошенники

Мошенники украли деньги? Банки будут их возвращать — жителям Приморского края

13 января 2025, 00:42
Фото: vostokmedia.com.

Жители Приморского края смогут вернуть свои деньги, если их украли мошенники

Сюжет
Мошенничество
Жители Приморского края, как и всей России, смогут вернуть свои деньги, если их украли мошенники. Возврат денег будет осуществляться в течение 30 дней.

В Дальневосточном ГУ Банка России рассказали: клиентам кредитных организаций будут возвращать средства, если они ушли на мошеннические счета, находящиеся в специальной базе. Базу данных формирует Банк России — основываясь на информации от банков, полиции, операторов платёжных систем. После подачи заявления деньги будут возвращены в течение 30 дней.

Также для защиты жителей Приморья — и не только — от мошенников в России установлен двухдневный период «охлаждения»: 48 часов банки не переводят деньги на подозрительные счета, за двое суток у граждан, которые попали под влияние мошенников, есть возможность опомниться и не подтверждать переводы.

В Дальневосточном ГУ Банка России при этом отметили, что если через 48 часов гражданин продолжит настаивать на переводе, банк выполнит операцию — и нести за это ответственность не будет.

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#Новости#Общество#Владивосток#Мошенничество#Приморский край#Приморье
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