Мошенники украли деньги? Банки будут их возвращать — жителям Приморского края

Posted 13 января, 00:42
Published 13 января, 00:42
Modified 13 января, 00:44
Updated 13 января, 00:44
В Дальневосточном ГУ Банка России рассказали: клиентам кредитных организаций будут возвращать средства, если они ушли на мошеннические счета, находящиеся в специальной базе. Базу данных формирует Банк России — основываясь на информации от банков, полиции, операторов платёжных систем. После подачи заявления деньги будут возвращены в течение 30 дней.
Также для защиты жителей Приморья — и не только — от мошенников в России установлен двухдневный период «охлаждения»: 48 часов банки не переводят деньги на подозрительные счета, за двое суток у граждан, которые попали под влияние мошенников, есть возможность опомниться и не подтверждать переводы.
В Дальневосточном ГУ Банка России при этом отметили, что если через 48 часов гражданин продолжит настаивать на переводе, банк выполнит операцию — и нести за это ответственность не будет.
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