Народные приметы: что можно и нельзя делать на Старый Новый год 2025 в Приморье

Старый Новый год — это также время для исполнения желаний. Многие люди повторно загадывают мечты, о которых думали в новогоднюю ночь, надеясь, что они сбудутся. Подарки для близких — еще один важный элемент праздника. Не стоит скупиться при выборе презентов; щедрость в этот день приветствуется.