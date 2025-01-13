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Posted 13 января, 04:27

Published 13 января, 04:27

Modified 13 января, 04:27

Updated 13 января, 04:27

Народные приметы: что можно и нельзя делать на Старый Новый год 2025 в Приморье

Народные приметы: что можно и нельзя делать на Старый Новый год 2025 в Приморье

13 января 2025, 04:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Женщины
Старый Новый год, который отмечается в ночь с 13 на 14 января, является уникальным праздником, наполненным традициями и народными приметами. Этот день считается особенно важным для привлечения удачи и благополучия в наступающем году.

В преддверии праздника многие жители Приморья готовятся к встрече Старого Нового года, следуя проверенным временем обычаям. Одним из главных аспектов подготовки является украшение дома. Гирлянды, свечи и еловые ветки создают атмосферу праздника и способствуют привлечению положительной энергии. Не забудьте повесить на елку новые украшения и денежные купюры — это символизирует достаток в новом году.

Старый Новый год — это также время для исполнения желаний. Многие люди повторно загадывают мечты, о которых думали в новогоднюю ночь, надеясь, что они сбудутся. Подарки для близких — еще один важный элемент праздника. Не стоит скупиться при выборе презентов; щедрость в этот день приветствуется.

Праздничный стол должен быть накрыт щедро. Традиционные блюда, такие как кутья и пирог благополучия, не только порадуют гостей, но и станут символами изобилия. За столом принято делиться пожеланиями счастья, здоровья и достатка.

Важно помнить о том, что смена нарядов в течение дня может привлечь удачу. Женщины могут трижды менять одежду, а случайно надетая наизнанку вещь предвещает положительные перемены в жизни. Также рекомендуется избавиться от старой битой посуды и приобрести новый веник — это поможет привлечь богатство.

Соблюдение этих традиций и примет поможет создать атмосферу праздника и привлечь удачу в новом году. Старый Новый год — это время для радости, надежд и новых начинаний!

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